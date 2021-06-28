【自資專上院校】4個課程獲選參與應用學位課程先導計劃　最快於2022/23學年推出相關課程

▲ 4個學位課程獲挑選參加先導計劃。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（28日）公布4個自資專上院校學位課程獲挑選參加應用學位課程先導計劃，有關課程經修改後，將提供大量的實習和職場學習機會，為畢業生作好投身特定行業的準備。



教育局在去年在12月推出先導計劃，被選中的院校會透過修改課程結構和內容，將這些現有學位課程發展成為應用學位課程，在通過評審後，最早於2022／23學年推出相關應用學位課程。在評估合資格自資專上院校提交的計劃書後，4個學位課程獲挑選參加先導計劃：

明愛專上學院的護理學（榮譽）學士課程

香港公開大學的檢測和認證榮譽工學士課程

職業訓練局香港高等教育科技學院的園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程

東華學院的應用老年學（榮譽）理學士課程

教育局發言人說，在先導計劃下發展的應用學位課程，其資歷級別將定為資歷架構第五級，與傳統學術學位相同；除了學術成績外，收生要求亦包含其他相關因素，課程亦會着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量的實習和職場學習機會，並為畢業生作好投身特定行業的準備，但同時能夠銜接其他資歷，業界亦會積極參與課程發展，並獲相關認可。

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責任編輯：黃悅晴