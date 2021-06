【腦退化症】科大研發阿爾茲海默症無創檢測方法　為大規模篩查打下基礎

▲ 科大副校長(研究及發展)葉玉如教授(中)及其研究團隊成員。(科大提供圖片)

阿爾茲海默症(AD)是腦退化症的一種,在全球有約5,000萬名患者,雖然影響甚多,但由於現時檢測只能靠認知能力測試或侵入性檢測,患者往往只在記憶出現問題時才會尋求診治。科大國際研究團隊就研發出首個AD的血液檢測方法,只透過驗血,就能識別出AD患者,準確率達96%。

目前醫生對於AD患者的診斷主要依靠對患者認知能力的測試;醫療程序方面則以腦部成像和腰椎刺穿術來偵測由AD引起的大腦病變。然而,有關方法費用昂貴、具侵入性,亦未有於世界各地獲廣泛應用。

科大副校長(研究及發展)葉玉如領導的研究團隊,在429種與AD相關的血漿蛋白中,成功識別出19種具有AD患病特徵的血漿蛋白生物標誌物組群,透過最新設計的評分系統分析標誌物,可以將透過驗血辨識出AD患者,其準確率超過 96%。系統更能辨別AD早、中及晚期三個階段,可用作監測患者的病情發展。

葉玉如表示,是次成功開發出這套簡單、無創而精準的AD診斷方法,將為AD的大規模篩查及分期診斷提供重大助力。

是次研究由科大、倫敦大學、威爾士親王醫院和伊利沙伯醫院等本地醫院的臨床醫生合作進行。團隊從香港AD患者所收集的血漿樣本當中,檢測了逾1,000種蛋白質的水平變化情況,從而取得是次研究成果。

研究成果是AD患者血液蛋白方面至今最全面的研究,有關結果近日被國際權威科學期刊「Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association」刊載。

責任編輯:陳梓蔚