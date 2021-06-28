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【腦退化症】科大研發阿爾茲海默症無創檢測方法　為大規模篩查打下基礎

社會 17:53 2021/06/28

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科大副校長(研究及發展)葉玉如教授(中)及其研究團隊成員。（科大提供圖片）

阿爾茲海默症（AD）是腦退化症的一種，在全球有約5,000萬名患者，雖然影響甚多，但由於現時檢測只能靠認知能力測試或侵入性檢測，患者往往只在記憶出現問題時才會尋求診治。科大國際研究團隊就研發出首個AD的血液檢測方法，只透過驗血，就能識別出AD患者，準確率達96%。

目前醫生對於AD患者的診斷主要依靠對患者認知能力的測試；醫療程序方面則以腦部成像和腰椎刺穿術來偵測由AD引起的大腦病變。然而，有關方法費用昂貴、具侵入性，亦未有於世界各地獲廣泛應用。

科大副校長(研究及發展)葉玉如領導的研究團隊，在429種與AD相關的血漿蛋白中，成功識別出19種具有AD患病特徵的血漿蛋白生物標誌物組群，透過最新設計的評分系統分析標誌物，可以將透過驗血辨識出AD患者，其準確率超過 96%。系統更能辨別AD早、中及晚期三個階段，可用作監測患者的病情發展。

葉玉如表示，是次成功開發出這套簡單、無創而精準的AD診斷方法，將為AD的大規模篩查及分期診斷提供重大助力。

是次研究由科大、倫敦大學、威爾士親王醫院和伊利沙伯醫院等本地醫院的臨床醫生合作進行。團隊從香港AD患者所收集的血漿樣本當中，檢測了逾1,000種蛋白質的水平變化情況，從而取得是次研究成果。

研究成果是AD患者血液蛋白方面至今最全面的研究，有關結果近日被國際權威科學期刊「Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association」刊載。

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責任編輯：陳梓蔚

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