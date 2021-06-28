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【接種疫苗】69歲劉鑾雄父女齊打復必泰　甘比陳凱韻：為抗疫出力

娛樂 18:15 2021/06/28

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劉鑾雄及大女劉秀樺跟甘比一同打疫苗。

「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）在今天（6月28日）於IG發文，上載多張有關劉鑾雄今天打疫苗的相片，並寫道：「雖然今日天文台早上發出黑色暴雨警告信號，但感恩中午前天氣好轉，令華人置業集團疫苗接種日順利如期舉行。」

大劉今日接種首劑疫苗。

【外展接種】甘比率華置200員工及租戶接種復必泰　聶德權感謝華置參與

她續指「大劉」及家人同事等都是打復必泰疫苗：

劉鑾雄先生、我的家人、集團同事、以及集團相關物業租戶的員工均成功接種了首劑「復必泰」疫苗，一同為抗疫出一分力。在此我想特別多謝專程到場打氣的香港公務員事務局局長聶德權先生，以及提供外展接種服務的天下仁心醫療集團。

同時甘比表示：「#我自己一早打咗啦」。

    點擊圖片放大
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另外，她上載自己、劉鑾雄及大女劉秀樺（Josephine）的3人合照，寫道：「Josephine已經12歲，今日陪爸爸一齊打💪🏻✌🏻」

甘比與劉鑾雄共誕3個小朋友，分別劉秀樺（Josephine，12歲）、劉仲學（Joseph Junior，8歲）、劉秀兒（Josie，3歲）。

同場加映：李元元訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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