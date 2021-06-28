  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 19:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【衝出地球】港大太空經濟計劃讓中學生學習太空科技　組隊製作「立方衛星」原型

社會 18:28 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「新時代太空經濟計劃」（港大提供）

港大「菁英聚.港大」計劃、港大太空研究實驗室及創星滙（香港）有限公司合作，推出「新時代太空經濟計劃」（Business Economy for Space Technology），讓中學生了解如何運用太空科技和太空數據，並研究如何利用機械和電子組件製作「立方衛星」原型，獲挑選的原型，更有機會被發射到太空中。

參加此計劃的中學生將組成隊伍，共同研究如何利用機械和電子組件製作「立方衛星」原型，並學習操作納米衛星的傳送，以掌握近年太空經濟商業化的趨勢。計劃設有全年工作坊，同學在導師指導下學習涵蓋太空科學和太空數據、「立方衛星」的設計概念和運作，以及原型構建及項目管理等內容，經專業審獲挑選的BEST「立方衞星」原型，有機會被發射到太空中作真正應用。

中學生將組成隊伍共同製作「立方衛星」原型。（港大提供）

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，期望參加計劃的中學生可與航天工程的科學家和企業家交流，學習如何運用「立方衛星」取得的數據，創造具價值的商業機會及規劃人類未來的發展藍圖。港大太空研究實驗室總監Quentin Parker教授就期望學生在構思、設計和建造「立方衛星」的過程中，可以探索未來太空科技的一切可能性。

「新時代太空經濟計劃Business Economy for Space Technology (BEST) 」 接受所有中學報名參加，有興趣的學校和學生可報名參加下月20日舉行的網上簡介會，按此了解更多。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【自資專上院校】4個課程獲選參與應用學位課程先導計劃　最快於2022/23學年推出相關課程
今日 17:51
【自資專上院校】4個課程獲選參與應用學位課程先導計劃　最快於2022/23學年推出相關課程
【公大改名】公大新校徽由字母m、u組成　寓意大學將學生與社會連接
今日 17:24
【公大改名】公大新校徽由字母m、u組成　寓意大學將學生與社會連接
【公民科】考評局料7月底公布樣本試卷　新中、英文科樣本試卷及校本評核指引2024/25學年適用
今日 14:34
【公民科】考評局料7月底公布樣本試卷　新中、英文科樣本試卷及校本評核指引2024/25學年適用

你可能感興趣

【自資專上院校】4個課程獲選參與應用學位課程先導計劃　最快於2022/23學年推出相關課程
今日 17:51
【自資專上院校】4個課程獲選參與應用學位課程先導計劃　最快於2022/23學年推出相關課程
【公大改名】公大新校徽由字母m、u組成　寓意大學將學生與社會連接
今日 17:24
【公大改名】公大新校徽由字母m、u組成　寓意大學將學生與社會連接
【公民科】考評局料7月底公布樣本試卷　新中、英文科樣本試卷及校本評核指引2024/25學年適用
今日 14:34
【公民科】考評局料7月底公布樣本試卷　新中、英文科樣本試卷及校本評核指引2024/25學年適用
工程 學校 香港 工作坊 中學 香港大學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶