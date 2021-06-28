【衝出地球】港大太空經濟計劃讓中學生學習太空科技　組隊製作「立方衛星」原型

▲ 「新時代太空經濟計劃」（港大提供）

港大「菁英聚.港大」計劃、港大太空研究實驗室及創星滙（香港）有限公司合作，推出「新時代太空經濟計劃」（Business Economy for Space Technology），讓中學生了解如何運用太空科技和太空數據，並研究如何利用機械和電子組件製作「立方衛星」原型，獲挑選的原型，更有機會被發射到太空中。

參加此計劃的中學生將組成隊伍，共同研究如何利用機械和電子組件製作「立方衛星」原型，並學習操作納米衛星的傳送，以掌握近年太空經濟商業化的趨勢。計劃設有全年工作坊，同學在導師指導下學習涵蓋太空科學和太空數據、「立方衛星」的設計概念和運作，以及原型構建及項目管理等內容，經專業審獲挑選的BEST「立方衞星」原型，有機會被發射到太空中作真正應用。

▲ 中學生將組成隊伍共同製作「立方衛星」原型。（港大提供）

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，期望參加計劃的中學生可與航天工程的科學家和企業家交流，學習如何運用「立方衛星」取得的數據，創造具價值的商業機會及規劃人類未來的發展藍圖。港大太空研究實驗室總監Quentin Parker教授就期望學生在構思、設計和建造「立方衛星」的過程中，可以探索未來太空科技的一切可能性。

「新時代太空經濟計劃Business Economy for Space Technology (BEST) 」 接受所有中學報名參加，有興趣的學校和學生可報名參加下月20日舉行的網上簡介會，按此了解更多。

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記者：黃悅晴