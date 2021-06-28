【乳癌治療】乳癌患者接受雙標靶治療後病情受控　組織籲將藥物納入常規治療

▲ 臨床腫瘤科陳穎樂醫生、全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳女士、乳癌康復者Vicki。

乳癌是本港女性頭號殺手之一，2018年共逾4,600多宗新症，每年逾700人死亡。HER2 型乳癌患者Vicki去年7月確診，並完成接受全乳切除手術，現時正進行術後雙標靶治療及服食荷爾蒙藥以控制病情。專家引述有一項研究顯示，患者即使接受一年單標靶輔助治療，有25至30%患者仍面臨復發或死亡風險，呼籲政府應盡快與國際治療指引接軌，將術後雙標靶藥物納入藥物名冊。

現年47歲的Vicki在去年7月發現乳房有硬塊，經檢查後確診IIIA期HER2型乳癌，7月下旬在私家醫院接受全乳切除手術。在手術完成後，醫生詳細地向她建議了不同的治療方案，並將其轉介至公立醫院接受療程。

由於 Vicki 已出現淋巴擴散，有較高復發風險，公院醫生接受了私家醫生的建議的首選治療方案，為她安排進行術後雙標靶治療組合，同年9月下旬開始接受6次化療和15次電療，並配合共18次的術後雙標靶治療，她已完成第12次，另每天須服食荷爾蒙藥，現時的病情已受控制。她在今年2月已完成副作用較明顯的化療後，返回工作崗位，被安排較輕鬆的文職工作。

現時本港HER2 型乳癌患者的常規輔助治療為採用一年的單一標靶藥物曲妥珠單抗(trastuzumab)配合化學治療，以消滅體內的癌細胞，降低復發或擴散的可能性。不過，最新國際研究顯示，針對高復發風險的 HER2 型乳癌患者，在手術後採用「曲妥珠單抗(trastuzumab)+帕妥珠單抗(pertuzumab)+化療」的雙標靶藥物組合，比單標靶更有效減低復發或死亡風險達28%。而五大國際乳癌治療指引亦共同建議，如已出現淋巴擴散或其他高危因素的早期 HER2 型乳癌患者，應接受術後雙標靶治療，以進一步降低復發風險。



臨床腫瘤科醫生陳穎樂引述資料，指中國、英國、德國、瑞士及意大利等多個國家自2018年開始均已將上述藥物組合納入常規治療並提供援助,反觀香港至今尚未將術後雙標靶治療納入藥物名冊，亦未提供相關藥費資助。她表示，根據統計，全港每年平均約有230名早期高危 HER2 型乳癌患者適合採用此治療方案，惟實際用藥的比例僅約15%，建議政府應盡快與國際治療指引接軌，將術後雙標靶藥物納入常規治療。

全球華人乳癌組織聯盟於今年5月至6月進行網上問卷調查，並成功收集168份有效問卷，發現有32%HER2型乳癌患者未聽過適用於她們的「術後雙標靶治療」，另有不足40%人知道所有標靶治療方案，分別有98%及85%受訪者會根據醫生建議和和治療費用來選擇治療方案。結果反映患者對治療方案缺乏全面認知。



調查同時了解受訪者對政府入藥的期望，有65%人期望公立醫院在6個月內會引入美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用的新藥物或新治療方案成為常規指引，惟陳穎樂指，現時政府的審批流程長達1至5年，遠遜受訪者期望。根據統計，約9成癌症患者確診後首6個月會到公立醫院診治，當新藥物或治療方案未被納入藥物名冊，醫生用藥或會受到限制。全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳亦建議政府加快檢視常規指引，讓患者盡早得到適切治療。

Vicki認為治療費用高昂非常人能負擔，希望政府可提供更多嶄新及不同種類的治癌藥物，對患者有實際幫助，另期望政府與時並進，持續增加資源包括檢查、治療及藥物資助，認為將效用和安全性受國際認可的治療納入藥物名冊，能增加患者對治療的希望及信心，減低心理壓力。

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責任編輯：郭詩詩