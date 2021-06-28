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【航班禁飛】英國疫情反彈　政府7月1日起禁止英國民航客機來港

社會 18:37 2021/06/28

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政府宣布7月1日午夜起，禁止所有英國民航客機來港。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布，將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由香港時間7月1日午夜起，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。

政府也同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

政府發言人稱，鑑於近期英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案。經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府已於6月24日公布由6月28日起，將英國上調為A2組指明地區。

惟在過去數天，本港持續發現有從英國帶有變異病毒株的輸入個案，而由於相關輸入個案數字已觸及上文所提及的準則，政府會由7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」，並指明英國為A1組指明地區。

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責任編輯：吳卓峰

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