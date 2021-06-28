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【林鍾一戰】張致恒決戰YouTuber大J　林作：我實力足夠打死鍾培生

娛樂 19:00 2021/06/28

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「林鍾一戰」加插張致恒決戰YouTuber大J。

林作、鍾培生以及YouTuber大J今日於九展出席《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽記者會，公布9月18日九展舉行的「林鍾一戰」拳賽詳情，而當日並會加入兩組拳賽，包括由張致恒（Steven）跟網紅大J的對壘，以及《造美人》Kathy出戰美女組賽事。

「林鍾一戰」開記招公布詳情。

【負債累累】潛水多日終上水為太太護航　張致恒：我冇走數我冇着草

Steven上擂台為洗底

前Boyz成員張致恒（Steven）早因出軌及偷食形象插水，更被債主Naomi公開追數，身敗名裂，沒有工作，而為養妻活兒以及還錢，Steven現時主要返內地登台。

今日Steven並因在內地工作而沒現身記招，他以拍片表示：我要多謝太太及家人支持，如果沒她們支持，我都沒勇氣上台打比賽，第一次上台打拳，無論贏輸都希望得到大家掌聲！」他希望藉拳賽令大家看到想改變的決心，現在每日跑步練拳，目標成功減磅，上台讓觀眾看到全新的一面。

對手大J坦言原本不想參加，但聽到對手是Steven後便答應，更指因對方愛在大灣區唱歌及參加生日派對，故值得一戰。

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林作：有信心打死鍾培生

另外，會上林作以「公主抱」抱起女友裕美，展示過去3個月特訓身手。林作在台上表示近期每周跟拳館高手實戰，又諷刺鍾培生只在家中花園練習。

林作又稱鍾培生早前跟自己在拳館的下線對打，卻被打成熊貓眼，因此林作有信心9月親手把對方打到變豬頭，更揚言現時實力可足夠打死鍾培生。

鍾培生則狠批林作為人很欠道德常傷害人，今次要替天行道：「我上台會打爆他個嘴！」

同場加映：鍾培生訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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