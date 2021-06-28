【疫苗接種】聶德權稱距離免疫屏障仍有距離　外展接種隊已為4,600人打針

▲ 公務員事務局局長聶德權指，現時香港20%的人口，已經完成接種疫苗，但距離群體免疫屏障的六至七成人口仍有距離。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權指，現時香港20%的人口，已經完成接種疫苗，但距離群體免疫屏障的六至七成人口仍有距離。他認為，應着眼如何為社會形成更強的疫苗屏障，假如群組有高接種率，一旦出現擴散、爆發、蔓延，遇到重症，甚至死亡的機會也會減少。

聶德權接受鳳凰衛視訪問時又指，政府為企業和機構提供的外展疫苗接種隊，至今已出動23次，為超過4,600多人接種疫苗；至於在學校推展的疫苗接種計劃，至今已經收到超過300間中小學響應，大部分希望政府提供專車，接送師生到疫苗中心接種疫苗。

被問到港府最近高層的人事變動，聶德權指，人事調動時有發生，但公務員團隊的重點，是配合特區政府以達至工作目標，一定要適應人事變動，「最重要的不是看個別人員，而是看整體，整體特區政府的組合裏，怎樣更有力地推動目前及未來一段時間，香港需要優先處理的重點課題。」

另外，聶德權指，當局已經與內地相關部門溝通，包括國務院港澳辦、廣東省及深圳市等，會盡快安排香港公務員到內地掛職幾個月，透過親身體驗，認識國家體制、政府運作及社會情況。

他認為，公務員到內地掛職，對他們了解國家，特別是粵港澳大灣區很重要，「大灣區的發展最重要在一國兩制基礎下，做政策的創新，要了解香港也了解內地。」

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責任編輯︰尹櫻霖