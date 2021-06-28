【貨櫃碼頭建屋】香港發展研究基金倡碼頭建水上組合屋　料1年可提供5,000單位

▲ 香港發展研究基金倡碼頭建水上組合屋，料1年可提供5,000單位。（香港發展研究基金提供圖片）

香港發展研究基金今日（28日）舉行記者會，發佈《港深莞：青年．居住．創業．生態》西岸發展方案倡議。，當中包括在葵涌貨櫃碼頭閒置用地建設「青年村」和在屯門內河碼頭建水上組合屋，合共提供1萬個住宅單位。

基金會就香港發展提出短、中、長期建議，

短期：

在葵涌貨櫃碼頭閒置用地設「青年村」，以組合房屋提供臨時青年住宿，料可在1年內提供約5,000個住宅單位。

開發屯門內河碼頭，以水上組合屋泊岸提供臨時居所及興建綜合社區，料1年內可提供約5,000個住宅單位。

中期：

以共同開發模式，結合深港「綠色．科技」青年創業人才規劃及興建高新園區，於河套一帶兼環境保育與科技發展，料3年內可提供約1萬個住宅單位及5,000就業機會。

加強前海與香港、東莞連結，提供新式管理，創新金融、人才公寓及實踐基地，料3年內可提供約2萬個住宅單位和2萬個就業機會。

長期：

開發東莞交椅灣，成為「小灣區」，結合科研、技術轉移、 生產基建項目，成為沿西岸新型青年創業重地，料10年內可形成30萬人的社區和提供20萬個就業機會。

基金主席鄭耀棠表示，香港土地房屋供求嚴重失衡多年，社會深層次矛盾問題日益惡化，加上產業結構單一，局限了青年發展。香港要善用本身土地資源， 更要把握粵港澳大灣區發展帶來的新機遇，突破發展瓶頸，才可為香港青年帶來希望。

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責任編輯：陳梓蔚