【繼父變丈夫】自12歲遭繼父強暴懷孕逼結婚　40歲婦憂女兒成下個目標終槍殺獸夫

▲ 法國一名女子自12歲遭繼父性侵和虐待長達25年，其後被逼與其結婚變成丈夫，她因為擔心女兒成為下一個被虐目標，最終槍殺獸夫。

法國一名女子自12歲開始遭繼父性侵和虐待，其後懷孕再被迫與之結婚，由繼父變成丈夫。女子先後誕下4名子女，惟多年來繼續被暴力對待甚至被迫賣淫，她擔心女兒會成為下一個目標，最終在2016年槍殺獸夫。最近她被法院判入獄4年，其中3年緩刑，由於早前已被羈押一年，因此當庭獲釋。

▲ 法國女子Valérie Bacot當庭獲釋。（法新社圖片）

遭繼父性侵變成丈夫

綜合外媒報道，現年40歲的法國女子Valérie Bacot，於2016年3月槍殺比自己年長25年的前繼父兼丈夫Daniel Polette。據報，Daniel原本是Valérie的繼父，自Valérie 12歲起，一直虐待和性侵她，惟Valérie的母親知情但並沒有阻止。

直至1995年，Daniel因此被判入獄2年半，不過出獄後繼續虐待及強暴Valérie。當時17歲的Valérie懷上Daniel的孩子，再被迫與他結婚，先後誕下共4名子女。惟多年來Daniel沒有停止虐待Valérie。

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婚後被逼賣淫長達14年

除了被毆打、監視和強姦外，Valérie更被迫賣淫長達14年。Daniel在退休後改裝了車的後座，並迫Valérie接客，在車上賣淫。她在庭上形容Daniel曾威脅自己不准逃離，否則會殺死她和孩子。

最終在2016年3月16日，Valérie在接客後，利用Daniel放在車上的槍將他殺死。其後，Valérie在兩名孩子以及女兒男友的協助下埋屍。但女兒男友的母親知悉事件後報警，Valérie在2017年10月被捕。

70萬人聯署要求赦免

Valérie的律師在庭上指，Valérie的殺夫動機是「因為她已遭受長達25年的嚴重暴力對待，擔心女兒會成為下一個目標」。而Valérie在等待審判期間，撰寫自傳《舉世皆知》（Tout le Monde Savait），講述自己25年來所承受的暴力和虐待。在自傳出版後引起高度關注，案件轟動全國，多達70萬人聯署要求赦免Valérie。

報道指，最近Valérie獲法院判監4年，其中3年緩刑。由於她早前已被羈押一年，因此獲當庭釋放。不少民眾對判決感到高興，並到法院外支持Valérie。

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責任編輯：王明芳