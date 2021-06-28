  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港澳通關】澳門稱如本港近日2宗本地個案沒造成社區傳播　或可免連續28日零本地個案紀錄商討通關

社會 21:03 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

澳門稱如本港近日2宗本地個案沒造成社區傳播，或可免連續28日零本地個案紀錄商討通關（資料圖片）

本港近日出現2宗本地確診個案，涉及27歲男地勤及其密切接觸者，理大團隊經病毒分析後，料該名27歲男地勤料機場直接感染機會大，澳門政府表示，正與香港方面商討連續28天無本土新冠肺炎個案的計算方法，並指如近日2宗本地個案均屬輸入相關個案，沒有造成社區傳播，有機會可以視乎實際情況去調整計算方法，即是不一定要連續28日本地個案清零便可通關，而已接種疫苗者則有通關便利措施，但強調目前未有定案。

山頂醫院醫務主任戴華浩表示：

假設這兩宗同源個案是輸入相關個案，沒有在社區造成傳播的話，有機會可以視乎實際情況去調整計算方法，即是不一定要連續28日（零個案）。要繼續密切觀察，到現時為止未有具體時間表，亦未有方案。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】孟加拉抵港56歲男船上病歿帶L452R變種病毒　26名同船船員須檢疫21天
18:33 2021/06/25
【新冠肺炎】孟加拉抵港56歲男船上病歿帶L452R變種病毒　26名同船船員須檢疫21天
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案　18歲少女英國抵港染變種病毒
14:19 2021/06/26
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案　18歲少女英國抵港染變種病毒
【新冠肺炎】消息：新增約6宗確診　包括一宗地勤男相關個案
12:19 2021/06/27
【新冠肺炎】消息：新增約6宗確診　包括一宗地勤男相關個案
【新冠肺炎】一名24歲女子確診為染疫男地勤同事　居於大埔中心10座須強制檢測
14:27 2021/06/27
【新冠肺炎】一名24歲女子確診為染疫男地勤同事　居於大埔中心10座須強制檢測
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均帶L452R變種病毒　孟加拉抵港病歿船員再多2同事染疫
15:01 2021/06/27
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均帶L452R變種病毒　孟加拉抵港病歿船員再多2同事染疫
【新冠肺炎】消息：今日沒有本地源頭不明個案　不設疫情記者會
今日 13:17
【新冠肺炎】消息：今日沒有本地源頭不明個案　不設疫情記者會
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒
今日 14:23
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒

你可能感興趣

【新冠肺炎】孟加拉抵港56歲男船上病歿帶L452R變種病毒　26名同船船員須檢疫21天
18:33 2021/06/25
【新冠肺炎】孟加拉抵港56歲男船上病歿帶L452R變種病毒　26名同船船員須檢疫21天
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案　18歲少女英國抵港染變種病毒
14:19 2021/06/26
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案　18歲少女英國抵港染變種病毒
【新冠肺炎】消息：新增約6宗確診　包括一宗地勤男相關個案
12:19 2021/06/27
【新冠肺炎】消息：新增約6宗確診　包括一宗地勤男相關個案
香港 澳門 機場 編輯 門票 食譜 肺炎 山頂

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶