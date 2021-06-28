【港澳通關】澳門稱如本港近日2宗本地個案沒造成社區傳播　或可免連續28日零本地個案紀錄商討通關

▲ 澳門稱如本港近日2宗本地個案沒造成社區傳播，或可免連續28日零本地個案紀錄商討通關（資料圖片）

本港近日出現2宗本地確診個案，涉及27歲男地勤及其密切接觸者，理大團隊經病毒分析後，料該名27歲男地勤料機場直接感染機會大，澳門政府表示，正與香港方面商討連續28天無本土新冠肺炎個案的計算方法，並指如近日2宗本地個案均屬輸入相關個案，沒有造成社區傳播，有機會可以視乎實際情況去調整計算方法，即是不一定要連續28日本地個案清零便可通關，而已接種疫苗者則有通關便利措施，但強調目前未有定案。

山頂醫院醫務主任戴華浩表示：

假設這兩宗同源個案是輸入相關個案，沒有在社區造成傳播的話，有機會可以視乎實際情況去調整計算方法，即是不一定要連續28日（零個案）。要繼續密切觀察，到現時為止未有具體時間表，亦未有方案。

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責任編輯：鄧凱文