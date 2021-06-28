【見工送錢】求職即獲甘比陳凱韻送3,000元　最快6月30日可領錢（附領取方法）

▲ 華人置業集團行政總裁陳凱韻決定向求職者大派450萬。（The One圖片）

疫情下不少招聘日都能吸引大批市民，而華人置業集團昨日就舉辦招聘日，吸引了約1,500名求職者參與。集團行政總裁陳凱韻昨到現場觀察後，決定向每位求職者派發3,000元，涉款約450萬。集團今日（28日）就提醒合資格求職者留意電郵，最快可於6月30日「領獎」。

華人置業集團今日（28日）公布，昨日出席集團招聘日的合資格求職者今日會收到電郵，憑電郵可於6月30日至7月8日期間，到華人置業集團位於銅鑼灣的辦公室領取現金獎3,000元。

華人置業集團昨日在The ONE舉行招聘日，吸引約1,500名求職者參與，集團行政總裁陳凱韻就指，有感現時求職困難，即場宣布向每位求職者派發3,000元，涉款約450萬，以解他們燃眉之急。

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.責任編輯：陳梓蔚