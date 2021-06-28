  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 23:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針有保障】黃傑龍為員工自製人壽保險　打針後60日死亡不論死因賠100萬

社會 22:02 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃傑龍為員工自製疫苗人壽保險。（資料圖片）

近來各大小企業各出奇招「谷針」，其中旗下品牌包括牛角、溫野菜及和平飯店的叙福樓集團主席黃傑龍就推出新政策，包括自製「人壽保險」，如員工接種首劑疫苗後在60天內不幸離世，只要不涉自殺及謀殺，不需與疫苗有任何關係便可獲賠100萬元予員工指定受益人，更表明自己2個月前已接種疫苗。

黃傑龍在個人Facebook專頁上指，和同事了解後發現，部份同事對接種疫苗仍有憂慮，擔心如接種疫苗後一旦不幸死亡，將不能照顧家人，又擔心政府的疫苗保險未能保障自己。

黃傑龍就認為，大部份接種疫苗後的死亡個案，都被專家確認為和疫苗無直接關係，此結論雖然很可能是醫學的事實，但對一般人而言就會影響信心。

有見及此，黃傑龍決定為旗下員工提供2項疫苗接種保障：

  • 每名同事可獲300元資助檢查身體，確認自己是否適合接種疫苗
  • 如有員工在接種第一劑疫苗後60天不幸死亡，只要不涉及自殺或謀殺，就算死亡原因與接種疫苗無關，其指定受益人亦可獲恩恤100萬元。

黃傑龍指，希望透過提供保障鼓勵員工接種疫苗，更表明有信心無需動用100萬，而自己亦已在2個月前接種疫苗，至今身體無礙。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【疫苗接種】林鄭月娥形容接種率有升惟難言理想　需達理想接種率始回復跨境往來
17:19 2021/06/27
【疫苗接種】林鄭月娥形容接種率有升惟難言理想　需達理想接種率始回復跨境往來
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬
21:50 2021/06/27
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬
【接種疫苗】69歲劉鑾雄父女齊打復必泰　甘比陳凱韻：為抗疫出力
今日 18:15
【接種疫苗】69歲劉鑾雄父女齊打復必泰　甘比陳凱韻：為抗疫出力

你可能感興趣

【疫苗接種】林鄭月娥形容接種率有升惟難言理想　需達理想接種率始回復跨境往來
17:19 2021/06/27
【疫苗接種】林鄭月娥形容接種率有升惟難言理想　需達理想接種率始回復跨境往來
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬
21:50 2021/06/27
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬
【接種疫苗】69歲劉鑾雄父女齊打復必泰　甘比陳凱韻：為抗疫出力
今日 18:15
【接種疫苗】69歲劉鑾雄父女齊打復必泰　甘比陳凱韻：為抗疫出力
牛角 新冠肺炎疫情 肺炎 謀殺 自殺 香港 Facebook 人壽保險

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶