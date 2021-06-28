【打針有保障】黃傑龍為員工自製人壽保險　打針後60日死亡不論死因賠100萬

▲ 黃傑龍為員工自製疫苗人壽保險。（資料圖片）

近來各大小企業各出奇招「谷針」，其中旗下品牌包括牛角、溫野菜及和平飯店的叙福樓集團主席黃傑龍就推出新政策，包括自製「人壽保險」，如員工接種首劑疫苗後在60天內不幸離世，只要不涉自殺及謀殺，不需與疫苗有任何關係便可獲賠100萬元予員工指定受益人，更表明自己2個月前已接種疫苗。

黃傑龍在個人Facebook專頁上指，和同事了解後發現，部份同事對接種疫苗仍有憂慮，擔心如接種疫苗後一旦不幸死亡，將不能照顧家人，又擔心政府的疫苗保險未能保障自己。

黃傑龍就認為，大部份接種疫苗後的死亡個案，都被專家確認為和疫苗無直接關係，此結論雖然很可能是醫學的事實，但對一般人而言就會影響信心。

有見及此，黃傑龍決定為旗下員工提供2項疫苗接種保障：

每名同事可獲300元資助檢查身體，確認自己是否適合接種疫苗

如有員工在接種第一劑疫苗後60天不幸死亡，只要不涉及自殺或謀殺，就算死亡原因與接種疫苗無關，其指定受益人亦可獲恩恤100萬元。

黃傑龍指，希望透過提供保障鼓勵員工接種疫苗，更表明有信心無需動用100萬，而自己亦已在2個月前接種疫苗，至今身體無礙。

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責任編輯：陳梓蔚