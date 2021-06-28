  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 23:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】連續4日接種人數破5萬　今早因黑色暴雨警告無法打針者將自動延期

社會 22:15 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

連續4日接種人數破5萬，今早因黑色暴雨警告無法打針者將自動延期（馮漢柱攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（28日）已是第123日。港府公布，今共有約51,300人接種了疫苗和約34,400人預約了接種時間，而已接種疫苗達361萬劑。

本港共217萬人已打首劑疫苗，其中94萬人打科興、123萬人打復必泰；另有143萬已打次劑疫苗，其中58萬人打科興、85萬人打復必泰。

港府指，由於社區疫苗接種中心接種服務曾於今早黑色暴雨警告信號生效期間暫停，受影響接種人士的預約會自動延期，當中預約接種第二劑疫苗的受影響人士亦可於接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

此外，昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中五人已經出院，一人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
13:19 2021/06/23
【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針
16:14 2021/06/23
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針
鼓勵學童接種新冠疫苗　從教育家長做起
18:00 2021/06/24
鼓勵學童接種新冠疫苗　從教育家長做起
【新冠疫苗】外展隊赴青山發電廠接種科興　逾1,100名中電員工及家屬參與打針
16:43 2021/06/25
【新冠疫苗】外展隊赴青山發電廠接種科興　逾1,100名中電員工及家屬參與打針
【疫苗接種】聶德權︰新冠疫苗單日接種創新高　超過57000針
22:55 2021/06/25
【疫苗接種】聶德權︰新冠疫苗單日接種創新高　超過57000針
【新冠疫苗】最新一批42萬劑復必泰疫苗付運抵港
16:01 2021/06/26
【新冠疫苗】最新一批42萬劑復必泰疫苗付運抵港
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬
21:50 2021/06/27
【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬

你可能感興趣

【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
13:19 2021/06/23
【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針
16:14 2021/06/23
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針
鼓勵學童接種新冠疫苗　從教育家長做起
18:00 2021/06/24
鼓勵學童接種新冠疫苗　從教育家長做起
疫苗 新冠肺炎疫情 Disney 新冠肺炎 暴雨 香港 肺炎 編輯 門票 食譜

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶