【新冠疫苗】連續4日接種人數破5萬　今早因黑色暴雨警告無法打針者將自動延期

▲ 連續4日接種人數破5萬，今早因黑色暴雨警告無法打針者將自動延期（馮漢柱攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（28日）已是第123日。港府公布，今共有約51,300人接種了疫苗和約34,400人預約了接種時間，而已接種疫苗達361萬劑。

本港共217萬人已打首劑疫苗，其中94萬人打科興、123萬人打復必泰；另有143萬已打次劑疫苗，其中58萬人打科興、85萬人打復必泰。

港府指，由於社區疫苗接種中心接種服務曾於今早黑色暴雨警告信號生效期間暫停，受影響接種人士的預約會自動延期，當中預約接種第二劑疫苗的受影響人士亦可於接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

此外，昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中五人已經出院，一人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：鄧凱文