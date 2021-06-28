【海魚養殖】漁護署東龍洲設立現代化海產養殖示範場　設風力及太陽能發電

▲ 漁農自然護理署（漁護署）今年在東龍洲魚類養殖區設立現代化海產養殖示範場。(新聞處圖片)

漁農自然護理署（漁護署）今年在東龍洲魚類養殖區設立現代化海產養殖示範場。漁護署發言人今日表示，示範場採用半潛式桁架深水網箱設計，具有抗風、抗流、抗浪力強、耐用等優點，能在較佳水流的開放水域進行大規模養殖，配合現代化設備管理，如實時監控系統、實時水質監測系統、自動投餌系統，以及風力及太陽能發電系統等設備，提高生産效能。



發言人指出示範場總長約91米，總寬約28米，深約7.5米，設計吃水約6.5米，有效養殖水體容積約為11,000立方米。示範場按香港選址及相若的南中國海海域環境條件所設計，具備應對極端天氣和惡劣海況的能力。

▲ 漁農自然護理署（漁護署）今年在東龍洲魚類養殖區設立現代化海產養殖示範場。(新聞處圖片)



示範場主要由主體結構、網衣、錨泊系統以及養殖配套設施組成。主體結構為鋼質全焊接結構，由鋼質桁架結構連接數個具浮力的鋼質箱體組成。示範場採用五點錨泊定位系統，作為示範場在水中的根基，用以繫固示範場。示範場養殖區域主要由鋼質桁架結構圍成的三個養殖空間組成，網衣固定在鋼質主體結構上，構成魚類的生長空間，防止魚類逃逸和其他捕獵海洋生物入侵。



發言人又指，示範場所在的東龍洲一帶是現有養魚區中風浪最大的位置，因此是較適合用作大規模深水網箱作業的試點。漁護署正在示範場進行海魚養殖的研究，以收集數據作日後參考。



現時香港理工大學在漁業持續發展基金的資助下，在這個示範場進行推廣海產養殖現代化及可持續發展計劃，為傳統養殖戶和有意投身養殖業者提供課堂理論及實地實習訓練，以協助本地養殖業界發展現代化及可持續發展的海魚養殖模式。項目亦會利用養殖試驗及培訓獲得的經驗數據，為目標養殖品種制訂標準養殖流程（SOP）及食物安全重點控制（HACCP）手冊，以提升海魚養殖成效及漁產品的食物安全水平。

漁業持續發展基金旨在協助本地漁業邁向可持續或高增值的作業模式，提高整個漁業的競爭力。凡有助促進漁業可持續發展、提高整個漁業的競爭力，並為整個本地漁業社群的運作帶來裨益的項目及研究，均可向漁護署申請該基金，漁護署將會按其個別情況考慮。

責任編輯：洪芷晴