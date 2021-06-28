【航班禁飛】英民航機7.1起禁來港家長為留學子女「撲機票」　指檢疫酒店「一房難求」

▲ 有英國升學顧問表示，不少英國留學生及家長感到擔心，表明會趕在禁飛限期前搶機票及酒店房。(資料圖片)

繼上周三（23日）印尼被納入客機禁飛到港行列後，港府昨宣布再度對英國實施航班「熔斷機制」，指英國當地疫情嚴重，且Delta變種病毒廣泛傳播，同時本港已發現多宗由英國抵港人士帶有L452R變種病毒株的輸入個案，由本周四（7月1日）凌晨起禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港；曾在英國逗留過兩小時的人士，包括轉機者都不能抵港。有英國升學顧問表示，不少英國留學生及家長感到擔心，表明會趕在禁飛限期前搶機票及酒店房。

英國升學中心英識教育創辦人陳思銘表示，其升學中心約有900名海外留學生，當中3至4成期望暑假可回港，不少家長對於禁飛感到擔心，紛紛表示會在這兩天「死線」前搶機票及酒店房，惟有家長向其透露檢疫酒店已「一房難求」；有學生昨哭着致電給他說原打算回港放暑期過生日，現在則可能被迫要留在英國當地。

他指，中小學生若無法在暑假回港，多數會在當地尋找監護人公司協助留英，亦有部分學生早已有心理準備不回港，「調返轉，家長飛過去陪子女留低，打破常態」。

變種病毒Delta近日惹人關注，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，最先爆發的新冠肺炎病毒品種確實對18歲以下人士較少影響，惟「變種後連年輕人都一樣」。他解釋，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，當中會出現變異，其中Delta變異位置於L452R、E484K出現，更易跟人體細胞ACE2結合，使人類較易感染，傳播力更強。

他指，不少國家接種疫苗模式均是「由年老打到年輕」，於是年輕人無法較快受到疫苗保障，影響病毒傳播模式，又舉例以色列在每日新增確診不足20宗的情況下，突然急增至逾百宗，而年輕感染者比例佔一半，多數在學校爆發。

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記者：洪芷晴