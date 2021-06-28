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【食物標籤】好棧花菇及尚品之薈蜜棗未標明含二氧化硫　違反食物標籤規例需回收產品

社會 22:28 2021/06/28

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。中心指示有關零售商對受影響批次產品進行回收。（資料圖片）

食物安全中心今日（28日）公布，一個預先包裝乾冬菇樣本及一個預先包裝蜜棗樣本含可在食物中使用的防腐劑二氧化硫，但未有在食物標籤上標明該款添加劑的作用類別及名稱，違反食物標籤規例。中心指示有關零售商對受影響批次產品進行回收。

有關產品資料如下：

  • 產品名稱：好棧盒裝日式花菇
  • 產地：日本
  • 零售商：好棧食品有限公司
  • 淨重：每包半斤
  • 此日期前最佳︰二○二二年十二月三十一日

 

  • 產品名稱：原色棗皇
  • 產地：中國
  • 零售商：尚品之薈有限公司
  • 淨重：每包四百五十克
  • 此日期前最佳︰二○二二年十二月三十日

食安中心按恆常的食物監測計劃，從兩間零售店分別抽取樣本作檢測。結果顯示，兩個樣本分別含百萬分之三十一及百萬分之六十五的二氧化硫，含量符合法例標準，但樣本的食物標籤並未有標明含該款添加劑的作用類別及其名稱。

發言人表示，已知會涉事商戶有關違規事項，零售商亦按指示回收受影響批次產品。市民可於辦公時間分別致電熱線3188 3141（乾冬菇）／2291 6216（蜜棗），查詢有關產品的回收事宜。食安中心補充，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、醃菜等不同種類的食物，而二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。

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責任編輯：黃悅晴

防腐劑 食品 食安中心 香港

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