【私立學校】威雅學校中學部預計最快2024年啟用　安排22/23學年升讀9年級生到內地寄宿一年　

▲ 位於香港仔田灣的香港威雅學校在2019成立。（陳國峰攝）

位於香港仔田灣的香港威雅學校在2019成立，目前提供1至8年級的課程，中學部仍在籌備中，預計最快於2024年啟用。由於2021/22學年畢業生將不可直接升讀中學部，學校因此建議學生在22/23學年到內地3間威雅學校寄宿一年。

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學校將於下學年開辦第一班8年級，但由於該批學生畢業時，預計香港威雅中學部尚未投入服務，學校因此與內地3間威雅學校，即威雅杭州、威雅杭州或威雅南京取得連繫，可安排應升讀9年級的學生，到其中一間內地威雅學校度過一年寄宿生活。該校校長Howard Tuckett表示，如學生有意到外國就讀寄宿學校，可率先在距離香港較近的地方嘗試體驗寄宿生活。內地威雅學校的全年收費約為人民幣220,000元，當中已包學費、住宿和課外活動等費用，而香港威雅學校的全年學費則由188,000至198,000不等，另有每年$35,000建設費。

香港威雅學校是為私立男女校，着重學生的多方面發展，在學業方面，校方採用英語為主要教學語言，亦特別看重學生的中英文及數學能力。校方致力協助學生裝備自己，準備升讀世界各地的優秀中學，及培養職場上必需的能力，包括解難、團體合作精神等。

▲ 校長Ｈoward Tuckett。（陳國峰攝）

學校亦提供寄宿學校銜接計劃，為每位有意到外國升讀寄宿學校的學生，度身定制有關的建議及規劃，校長Howard Tuckett指出，去年就有兩位學生入讀英國威雅公學。

校方亦希望學生不會「死讀書」，可享受課外活動的樂趣。學校提供多達40項課外活動供學生選擇，例如Lego班、攀石、園藝、巴西柔術、韓國流行音樂班等，校長指出，學校鼓勵學生多嘗試不同活動，不希望他們放學後仍要埋頭做功課：「希望每份功課學生不用花多於20分鐘，主要是鞏固課堂上學習到知識，放學後可多花時間與家人相處，上學時亦不感覺疲倦。」

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記者：黃悅晴