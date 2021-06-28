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【強制檢測】機場及東涌等4指明地方須再強檢　元朗羅氏信託學校爆上呼吸道感染須檢測

社會 23:54 2021/06/28

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機場及東涌等4指明地方須再強檢。資料圖片

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處五個指明地方的人士，在6月30日前接受新冠病毒核酸檢測。其中，因應早前涉及L452R變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處香港國際機場一號客運大樓、中場客運大樓及東涌金泰屋等四個指明地方的人士，需要再次進行檢測。

此外，由於元朗保良局羅氏信託學校（小學及中學部）爆發上呼吸道感染，為謹慎起見，該學校也被納入強制檢測公告。

四個指明地方須再次檢測：

1. 任何在6月4日至8日、6月11日、6月13日、6月15日至17日任何一日曾身處香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓的人士，須於6月30日或之前接受檢測。

2. 任何在6月5日或6月17日曾身處香港國際機場一號客運大樓 7 樓的人士，須於6月30日或之前接受檢測。

3. 任何在6月4日、6月7日、6月8日、6月11日或6月13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士，須於6月30日或之前接受檢測。

4. 任何在6月18日下午6時至下午10時曾身處東涌黃泥屋村 1 號金泰屋的人士，須於6月30日或之前接受檢測。

爆發上呼吸道感染學校：

1. 任何在6月15日至6月28日期間曾身處元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校（小學及中學部）超過2小時的人士，須於6月30日或之前接受檢測。

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責任編輯　李志強

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