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【大叔的愛】Edan首當劇集主角　呂爵安被大叔示愛展「表情包」功力【有片】

娛樂 10:24 2021/06/29

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ViuTV劇《大叔的愛》首播，KK（黃德斌飾）跟下屬阿田（呂爵安飾）送花表白。

ViuTV劇《大叔的愛》昨晚（6月28日）首播，並由黃德斌﹑簡慕華與MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和邱士縉（Stanley）主演，為觀眾送上連環笑彈。

首演男一的呂爵安貫徹他沒有MIRROR「偶包」的形象，於劇內展現「表情包」功力，爆笑演出獲觀眾大讚。

【MIRROR成員】寵妹狂魔呂爵安520向小如豬表白　妹妹「報復」爆Edan：成日放屁要人聞

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Edan從沒偶像包袱

外界過去一直認為Edan是被MIRROR拖累的ERROR成員，經常強調自己是偶像的他不時貼出搞笑造型，又不介意擺出騎呢甫士及表情，以另類方式成功突圍。

Edan於劇內戲份甚多，表情多多的他除了展示其「招牌白眼」外，從眼眉、眼珠到嘴巴都有豐富細緻的表情，爆笑演出引起觀眾Cap圖熱議，相信各種反應都被「爵屎」一一收藏製成新的貼圖。

【MIRROR成員】Edan可風中學畢業　呂爵安DSE最佳五科取25分入讀港大

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Edan放送表情圖

Edan於社交平台自貼出多張劇內表情圖，並寫道：

啊田驚嚇連環圖！😱
真係比KK嚇死了🤧
大家最鍾意邊張？😆😆

#ViuTV劇集 #大叔的愛 #希望大家睇得開心🥰

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黃德斌跟Edan表白

港版《大叔的愛》剛剛播出第一集，劇情講述從事地產的阿田（呂爵安飾）業職未如理想，但仍獲上司KK（黃德斌飾）包容及表示「Fully Support」。

阿田無意中發現KK手機內藏不少偷拍他的照片，之後KK相約阿田在摩天輪前，浪漫的KK更手持紅玫瑰跟阿田表白，令阿田當場崩潰。

同場加映：Anson Lo+Edan+Tiger+Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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