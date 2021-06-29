【新冠肺炎】消息：今日沒有本地源頭不明個案　不設疫情記者會

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本港新冠疫情持續，消息指，今日（29日）沒有本地源頭不明個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。

本港昨新增3宗感染個案，全屬輸入個案及均帶有L452R變種病毒，患者年齡由19至47歲，涉及1男2女，分別從英國、印尼及非洲納米比亞抵港。另昨日錄得少於5宗初步確診個案。

繼上周三（23日）印尼被納入客機禁飛到港行列後，港府昨宣布再度對英國實施航班「熔斷機制」，由本周四（7月1日）凌晨起禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港；有英國升學顧問表示，不少英國留學生及家長感到擔心，表明會趕在禁飛限期前搶機票及酒店房。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩