【貴族生活】屋大連不到Wifi執屋用3日　19歲意大利伯爵千金住10萬呎古堡呻慘

▲ 19歲伯爵千金成為網紅，拍片揭露貴族生活。

出生於貴族世家、住進西洋中世紀古堡，彷彿是童話故事中公主和王子。意大利一名19歲伯爵千金，就住在佔地10萬英呎的12世紀城堡中，城堡是父親在1986年從一位姨婆手上繼承。不過，她在社交媒體分享生活日常，卻大吐苦水，原來城堡生活並非想像中的夢幻美好。

▲ 古堡已經有近千年歷史。（影片截圖）

城堡近千年歷史

據外媒報道，19歲的意大利伯爵千金Ludovica Sannazzaro現居於有近千年歷史的古堡中，佔地10.7萬平方英呎的桑納扎羅城堡至今已傳承28代，是Ludovica的父親Count Giuseppe Sannazzaro於1986年從一名姨婆手上繼承，一直閒置到2006年，一家人才搬進來。

城堡內有45間房間和15間睡房，並設有教堂、酒窖、冰窖等設施，並有大量追溯至1163年的歷史檔案、多幅壁畫和雕塑等，更坐擁一個面積達27萬平方英呎的花園。

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古堡的不便

本身在美國留學的Ludovica，因疫情返回意大利，一方面進行隔離檢疫，並要上網課，之後她就在TikTok記錄在城堡生活的點滴，她坦言在古堡生活其實有很多不便。其中網絡對現代人來說是生活必須品，但城堡裡卻經常無法連接Wifi。冬天時古堡異常寒冷，而且因為城堡太大，經常會迷路，

如果你想要什麼，就必須走上一趟馬拉松。當你花了兩小時試圖找人，你還要另花兩小時尋找你的手機。

她又指，雖然古堡面積大，但並非太多人打理，只有一名管家和幾名園丁，所以她也需要親力親為打掃，甚至每次清潔都要花2至3日。

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打造民宿遇疫情

事實上，數年前，Sannazzaro家族把古堡打造成民宿，父親為了開設民宿而離開金融行業，可惜因為去年遇上新冠肺炎疫情而被迫停擺，令一家經濟大受打擊。

人們說的第一句話是，「你是城堡主人？你真幸運！你確定？你想跟我交換嗎？來這裡住一個月，你就會改變你對住在城堡的看法！

他指出，城堡日久失修，到處都是裂縫，而且每年冬天更需要高昂的暖氣費。Ludovica開設的TikTok帳號大受歡迎，包括在古堡裡扮「美女與野獸」跳舞、扮貴族千金喝茶等，粉絲數近95萬。父親相信對於日後民宿的營運有幫助，因此連他也一起客串拍片，還提出一些歷史故事情節。

雖然在古堡居住有眾多不便，不過不少網民都對此感到著迷不已，更表示，「我不在乎，我想住在一座城堡裏」、「沒關係，我家的Wifi也不管用」。

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責任編輯：王明芳