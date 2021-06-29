【刑偵日記】王浩信傅嘉莉「車震」遇炸彈　黃嘉樂首集慘被炸死【內含劇透】

▲ 《刑偵日記》

集合視帝王浩信與影后惠英紅的TVB新劇《刑偵日記》在昨晚（6月28日）在翡翠台播出第1集。其實《刑偵日記》有如《逆天奇案》等TVB近年警匪劇模式一樣，都是以一條主要劇情線為主幹，然後分支不同案件作單元推出劇情，當中再涉男女角的多角戀情感糾纏。

而《刑偵日記》的優點在於製作甚有規模，拍攝具電影感，劇情亦具懸疑性。劇中第一個單元案件為「雙重炸彈案」。

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黃嘉樂壯烈犧牲

在首集，王浩信演人格分裂患者葉勁峰，他的另一人格是高智的朱璣。身為警員的勁峰被派入社團當臥底，並「勾義嫂」與社團大嫂莫希欣（傅嘉莉飾）搭上。

傅嘉莉在劇中搏到盡，大騷性感。當中莫希欣與葉勁峰偷情被捉奸，莫希欣僅以毛巾蔽體爬窗逃走。

另外，黃嘉樂飾演的拆彈專家阿廷，在第1集已壯烈犧牲。

劇情講莫希欣與葉勁峰「車震」時，卻遇上汽車炸彈，黃智雯飾演的拆彈專家游雁星拆解汽車炸彈，救出勁峰和希欣，可是當阿廷在清理現場時卻被藏在沙包內的遙控炸彈炸死殉職。

朱璣被當炸彈狂徒

今晚（6月29日）播出的《刑偵日記》第2集，劇情請朱璣被雁星誤當「雙重炸彈案」主謀，又發現政勳與希欣關係曖昧，遂向精神科醫生韋睿傑（袁偉豪飾）求助。

韋睿傑獲邀到醫院助朗晴（戴祖儀飾）錄口供，他診斷朗晴患上「餘光恐懼症」。

另一方面，勁峰人格因內疚才躲起來，於是朱璣唯有裝成勁峰去說服雁星，並指政勳才是炸彈案疑兇。

可是江政勳（黎諾懿）抓捕朱璣，勁峰的人格及時出現，但為救雁星受傷昏迷。

楊碧芯（惠英紅飾）為照顧朗晴到精神病院工作，惜女兒認不出她。

當碧芯見院友馬詠（吳沚默飾）騷擾朗晴，便警告她遠離朗晴。朱璣探望朗晴，遇到碧芯……

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同場加映：杜燕歌訪問