  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】最快8月1日領取首期$2000消費券　Tap & Go領取消費券簡單4步驟

休閒消費 16:59 2021/06/29

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Tap & Go領取消費券步驟簡單！

港府將向720萬名合資格人士，每人派5,000元電子消費券。合資格的市民可在7月4日至8月14日以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，4款支付工具供市民選擇收取消費券，包括Tap & Go、八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK。為大家介紹Tap & Go的登記方法。

4個步驟領取消費券

選用Tap & Go開戶簡單快捷，而且消費券分兩期派發，最早可於8月1日領取第一期$2000的消費券。只需4個步驟即可登記及領取消費券：

1.　用戶下載Tap & Go App後，登記流動電話號碼即可開啓Tap & Go帳戶。

2.　用戶在7月4日至8月14日登記消費券時，可從Tap & Go App「複製」特定識別號碼，再按「繼續」，進入政府設立的中央登記系統。

3.　於中央登記系統輸入基本個人資料進行登記及完成官方核實身份流程，並揀選Tap & Go及「貼上」特定識別號碼。

4.　官方核實資格後，消費券將於指定發放日期（視乎申請時間），發放到Tap & Go賬戶。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Tap & Go「拍一拍」方便購物

在成功登記並領取消費券後，每期發放的消費券金額將會平均地分配及發放至閣下的消費券計劃帳戶下的拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞銀聯消費券計劃帳戶，用戶將會透過專屬的虛擬拍住賞Mastercard卡及虛擬拍住賞銀聯卡以政府消費券消費。

用戶可以在Tap & Go手機錢包內找到消費券專屬的Mastercard及銀聯虛擬卡16位數字號碼及其他卡資料。網購時輸入資料即可輕鬆付款。網上購物功能設有開關模式，使用起來倍加放心。

用戶也可以將政府消費券專屬的Mastercard及銀聯虛擬卡加入Apple Wallet或Google Pay於實體店，「拍一拍」手機消費。此外，透過「雲閃付APP」的相機功能「拍一拍」商戶的銀聯二維碼，或向商戶展示用戶的付款碼輕鬆支付。

Tap & Go消費券著數優惠

採用Tap & Go領取消費券的市民可享有不同的優惠，例如商場購物優惠券、電話費計劃、Now TV升級優惠等等。點擊大圖了解更多優惠：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

領取$5,000消費券的安排和時間

領取消費券的方式和日期將根據登記日期而定，點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映：更多簡易親子食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟
16:41 2021/06/28
【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
11:03 2021/06/28
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】

你可能感興趣

【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟
16:41 2021/06/28
【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
11:03 2021/06/28
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
電子消費券 雲閃付 微信支付 商場 支付寶 Apple 著數優惠 網上購物 八達通

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶