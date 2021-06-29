【5000元消費券】最快8月1日領取首期$2000消費券　Tap & Go領取消費券簡單4步驟

▲ Tap & Go領取消費券步驟簡單！

港府將向720萬名合資格人士，每人派5,000元電子消費券。合資格的市民可在7月4日至8月14日以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，4款支付工具供市民選擇收取消費券，包括Tap & Go、八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK。為大家介紹Tap & Go的登記方法。

4個步驟領取消費券

選用Tap & Go開戶簡單快捷，而且消費券分兩期派發，最早可於8月1日領取第一期$2000的消費券。只需4個步驟即可登記及領取消費券：

1. 用戶下載Tap & Go App後，登記流動電話號碼即可開啓Tap & Go帳戶。

2. 用戶在7月4日至8月14日登記消費券時，可從Tap & Go App「複製」特定識別號碼，再按「繼續」，進入政府設立的中央登記系統。

3. 於中央登記系統輸入基本個人資料進行登記及完成官方核實身份流程，並揀選Tap & Go及「貼上」特定識別號碼。

4. 官方核實資格後，消費券將於指定發放日期（視乎申請時間），發放到Tap & Go賬戶。

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Tap & Go「拍一拍」方便購物

在成功登記並領取消費券後，每期發放的消費券金額將會平均地分配及發放至閣下的消費券計劃帳戶下的拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞銀聯消費券計劃帳戶，用戶將會透過專屬的虛擬拍住賞Mastercard卡及虛擬拍住賞銀聯卡以政府消費券消費。

用戶可以在Tap & Go手機錢包內找到消費券專屬的Mastercard及銀聯虛擬卡16位數字號碼及其他卡資料。網購時輸入資料即可輕鬆付款。網上購物功能設有開關模式，使用起來倍加放心。

用戶也可以將政府消費券專屬的Mastercard及銀聯虛擬卡加入Apple Wallet或Google Pay於實體店，「拍一拍」手機消費。此外，透過「雲閃付APP」的相機功能「拍一拍」商戶的銀聯二維碼，或向商戶展示用戶的付款碼輕鬆支付。

Tap & Go消費券著數優惠

採用Tap & Go領取消費券的市民可享有不同的優惠，例如商場購物優惠券、電話費計劃、Now TV升級優惠等等。點擊大圖了解更多優惠：

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領取$5,000消費券的安排和時間

領取消費券的方式和日期將根據登記日期而定，點擊大圖了解詳情：

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責任編輯：王芷瑩