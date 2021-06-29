【食用安全】女子進食冷藏一星期楊梅腹瀉發燒　引發膿毒血症險致器官衰竭死亡

▲ 一名女子進食冷藏一星期的楊梅後出現腹瀉、發燒等症狀，引發膿毒血症及感染性休克。

食物放雪櫃保存，不代表不會變壞。浙江一名55歲女子把吃不完的楊梅放進雪櫃，事隔約一星期後，取出來吃了十多顆，結果即日出現腹瀉、發燒等症狀，求醫證實是嚴重細菌感染，引發膿毒血症及感染性休克。

據內媒報道，55歲黃姓女子平日在家務農，因長期患糖尿病和甲狀腺機能亢進症，需服藥、打針。早前她與朋友外出採摘楊梅後，把當時沒吃完的放進雪櫃。本月11日，她取出楊梅，沒嗅到異味，認為用保鮮紙包裹保存，沒應大問題。她吃了十多顆後，覺得味道有點奇怪，但認為放雪櫃保存不會變壞，故如常食用。當晚她開始嘔吐、腹瀉、發燒，全身也不舒服，翌日往醫院求醫，疑是細菌引起急性腸胃炎，退燒後她回家休息。

剩菜可存放雪櫃時間

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惟至13日，她再度發燒至39°C，檢查後發現血壓降至88/54mmHg，而且眼前發黑、全身發抖、雙腿無力，無法走路。她被丈夫送往浙江大學醫學院附屬第一醫院，經檢查後發現，其血液中的降鈣素水平超標200倍，屬於嚴重細菌感染，引發「膿毒血症」、「感染性休克」及「糖尿病酮症」，經搶救後保住性命，需轉往感染病科接受治療。

主診醫生表示，若不及時治療，膿毒血症可演變為嚴重膿毒症、膿毒性休克、酮症酸中毒，可致器官衰竭，死亡率甚高。他指出，糖尿病患者比一般人更易受感染。

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未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

醫生拆解冷藏食物不變壞3個條件

台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染，「有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快」。所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

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責任編輯：羅嘉欣