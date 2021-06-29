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【暴雨警告】本港地形複雜定時預測雨勢有困難　天文台：已盡早發出黑雨警告

社會 11:08 2021/06/29

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天文台昨日（28日）發出今年首個黑色暴雨警告。

天文台昨日（28日）發出今年首個黑色暴雨警告，當時正值上班繁忙時間，令不少上班人士進退兩難。天文台助理台長陳栢緯說，由於紅雨和黑雨變化快，加上受限於本港地形複雜等因素，未必可提早發出，否則可能會變成虛報，強調天文台已盡早發出黑雨警告。

陳栢緯今早（29日）接受電台節目訪問表示，天文台發出黃、紅、黑色暴雨警告信號，條件是廣泛地區錄得或將會錄得持續雨勢分別達每小時30、50或70毫米的雨量。全港有超過100個雨量站，當10多個雨量站錄得有關水平就為之廣泛。

他續指，天文台是基於客觀指標及數據發出暴雨警告，包括天文台自行開發的預報系統所顯示的降雨趨勢、預測及實測雨量，以及雷達上的雨區發展情況等來作出預警。

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陳栢緯說，天文台現時會因應本港出現雨區，提醒市民提高警覺，其中黃雨最長可預警未來1小時情況。不過，由於本港範圍小和地形複雜，要定時、定點、定量預測雨勢有困難，天文台昨日已盡早發出黑雨警告。

他留意到大眾需求，文台一直有研究提升預警系統，但現有科技未能做到，加上華南雨區變化大，形容比颱風更難預測，冀市民理解。

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責任編輯：陳子謙

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