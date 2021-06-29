【聲夢傳奇】炎明熹成焦點承受巨大壓力　姚焯菲以淚發洩幸鍾柔美扶持

▲ 《聲夢傳奇》三大熱門。

TVB《聲夢傳奇》正播出八強賽事，漸進入白熱化，其中學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）及姚焯菲（Chantel）都被視為大熱門。不過人紅自然是非多，3位大熱門近日經常被傳媒起底，成為大眾焦點，3位小女生近日受訪，都稱感到壓力。

《聲夢》3位學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），因樣靚聲甜，在節中演唱的視頻片段，都有很高點擊率。3位大熱門昨日接受商台節目《1圈圈》主持阮兆祥訪問，便談到最近的心情轉變。

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▲ 早前Gigi及Yumi出席活動獻唱。（東星圖片）

Gigi不慣捱夜

其中炎明熹坦言參賽以來，一直接受密集式訓練，Gigi現時最不適應要經常捱夜，她稱自己習慣早睡，但卻需排練到至凌晨，感到十分疲倦。

早前Gigi被傳媒揭出生背景，原來她跟居內地的父母長期分開，一直跟姑母同住，而Gigi稱跟母親以國語溝通，因此唱國語歌會較輕鬆，自知廣東話有進步空間，特別是咬字發音，故感謝監製舒文她教讀歌詞，又提議她去上堂改善。

Gigi早前跟導師AGA合唱《命硬》，雖然受好評，但她背後承受很大壓力，因擔心自己出錯拖累導師的表現。

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現年14歲的另一人氣熱門姚焯菲，以甜美笑容俘虜粉絲，但Chantel自爆原來參賽期間壓力很大，常以哭泣來發泄。

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姚焯菲獲Yumi鼓勵

Chantel早前提過跟導師王灝兒（JW）合唱《矛盾一生》，須同時應付考試，慶幸考試成績也過得去，Chantel指現時回電視城綵排，隨身會帶課文去溫書，又指同學都很支持她，常會追問賽果，不過Chantel就不會透露節目內容。

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她在節目坦言現在要會管理情緒：「因為Yumi說我再喊，就不跟我做朋友」。鍾柔美笑指旨在鼓勵Chantel，姚焯菲有次因忘記舞步感到沮喪，Yumi便跟她一同練習，憑努力克服挫折，不過Yumi也指自己亦有壓力，但她的減壓方法很簡單，便是睡覺。

童星出身的Yumi，又曾在「家燕媽媽藝術中心」學藝，她在節目中稱原來曾跟阮兆祥合作拍劇《平安谷之詭谷傳說》，但祥仔卻認不出她，笑道真的女大十八變。

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