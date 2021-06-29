【周末好去處】太空館全新升級天象廳7月1日開幕    更換球形屏幕色彩更亮麗

▲ 翻新後的天象廳為觀眾帶 來前所未有的視聽體驗。(相片來源︰康樂及文化事務署)

暑期找親子樂，不妨去太空館的天象廳看節目。香港太空館於1980年啟用以來，天象廳已投入服務超過40年，之前設備經過提升和更換，將於7月1日重新開放，值得到訪參觀。

▲ 新的數碼天象系統，根據真實科學數據模擬各個星體的外貌及軌道。(相片來源︰康樂及文化事務署)

是次天象廳翻新工程是歷年來最大規模的一次，除了更換天象廳的屏幕、數碼天象系統、投影系統和音響系統外，還包括徹底翻新天象廳的控制室和製作室，以最新設備帶給觀眾全新體驗。

▲ 新的控制面版讓觀眾可以選擇不同的語言旁述及按鍵求助。(相片來源︰康樂及文化事務署)

翻新工程主要是更換球形屏幕，天象廳的球幕直徑達23米，要更換整個半球形屏幕絕非易事，每一塊屏幕要因應其彎曲度準確地拼接。舊的屏幕於1996年裝上，由421塊曲面鋁片以重疊的方式拼接而成，邊沿細看像一塊塊西瓜一樣。這些球幕上的接縫影響影像的投射效果，尤其是明亮的影像，例如每當片中出現晴空下的郊外時，這些光亮的影像都會使球幕接縫無所遁形。

▲ 新屏幕設計採用最新 NanoSeam 技術，提供無 縫拼接的觀賞體驗，令播 放各種節目時影像更清晰 亮麗 。(相片來源︰康樂及文化事務署)

新的屏幕設計採用最新NanoSeam技術，將428塊厚度少於1毫米的有孔鋁質屏幕，以緊湊的「邊貼邊」方式代替沿用的重疊方法連接起來。這項技術能令整個球幕順滑勻稱，做出無縫拼接屏幕，令播放各種節目時影像清晰，色彩更加亮麗，跟舊屏幕有很大對比。

升級後的天象廳將有3套電影上映，包括有《穹蒼解密》、《古洞透天機》及《天外有天》，也是科普教育的好節目。

▲ 《天外有天》節目。(相片來源︰康樂及文化事務署)

▲ 《古洞透天機》圍繞地球氣候變化的話題，分別於法國、冰島、巴哈馬群島、美國和墨西哥的尤卡 坦半島取景。(相片來源︰康樂及文化事務署)

▲ 《穹蒼解密》帶你尋找宇宙是如何起源，並演化到現在的模樣。(相片來源︰康樂及文化事務署)

太空館天象廳

地址︰尖沙咀梳士巴利道10號

票價︰標準票：$32（後座）、$24（前座）

優惠票：$16（後座）、$12（前座）

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記者︰馮柏偉