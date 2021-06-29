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【大叔的愛劇透】第3集劇情預告　阿田坦白承認需要阿牧

娛樂 11:23 2021/06/29

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《大叔的愛》

日劇改編的香港版《大叔的愛》由IRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆，以及黃德斌等主演，第2集講到阿牧趁著阿田淋浴時，闖進浴室向阿田表白並強吻，嚇得阿田六神無主。

第3集（30/6) 

阿田被KK表白、遭阿牧強吻感到十分迷網。

阿田向Darren主任訴苦，告之有「朋友」被同性親了一下，對話被Carman聽見，更當場揭穿「朋友」就是他自己。
回到家中，阿牧解釋前一晚的親吻，只是男人間的惡作劇，阿田釋懷，表示自己無法接受男男親吻；阿牧聽後心情複雜，更發現了KK約阿田午飯的訊息……

翌日，KK帶同愛心便當與阿田「午餐約會」，並告訴阿田會盡快與Francesca離婚。阿牧不請自來，叫KK不要再糾纏阿田，更乘機表白。

二人為阿田大吵，勢成水火，展開了激烈的阿田爭奪戰。

當晚，阿田在Wonderful餐廳偶遇阿牧，田指責牧為了接近自己，而大獻殷勤，把阿牧氣得奪門而出，梓芊大罵阿田自私。

阿田四處尋找，終找到阿牧，並說出自己很需要他。

《大叔的愛》第2集劇情  上一頁 

撰文 : TOPick柴犬出動

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