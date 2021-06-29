【大叔的愛】黃德斌變萌大叔向Edan示愛　首演喜劇少女表情展反差萌【有片】

▲ 黃德斌《大叔的愛》首集十分搶鏡。

ViuTV改編日劇的《大叔的愛》在昨晚（6月28日）首播，3大男主角黃德斌、以及MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）演出爆笑，譜出Hehe戀情。

首次主演喜劇的黃德斌，演出令人充滿意外驚喜，他的反差萌就令觀眾睇得十分過癮！

【大叔的愛】Edan首當劇集主角 呂爵安被大叔示愛展「表情包」功力【有片】

▲ 黃德斌首次演出喜劇。（劇照）

型男變萌大叔

現年58歲的黃德斌早於80年代末已加入電視圈發展，早年主力在TVB演出，由於外表較正派認真，演出的角色都非常嚴肅，如《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》及《天梯》等，甚少演出喜劇角色。

不過，他在2017年離巢TVB後，就在戲劇界中作出多方嘗試，不但接拍舞台劇又拍電影。今次接拍《大叔的愛》更是他多年的演藝生涯中首次拍喜劇。

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在昨晚播出的劇情中，黃德斌飾演KK，因無意中被田田（Edan飾）發現他對他的愛慕，而表現出一系列萌爆表情，更在摩天輪下向田田示愛，一句「田田I love you！」也成為觀眾腦海裏揮之不去的對白！

黃德斌在《大叔的愛》中做出一系列可愛的表情，有擺心心、單眼、嘟嘴、燦笑等，與其型男外表形成超大反差，不過觀眾就非常受落，紛紛大讚有新鮮感又有喜感，完全沒有型男包袱。

▲ 田田！I love you！。（截圖）

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好拍檔讚夠爆笑

而拍攝《大叔的愛》對黃德斌亦是一大突破，他早前在製作特輯中透露：「《大叔的愛》是一個相當難忘的經驗及大挑戰，因為我很少拍喜劇，經常演壞人或一些苦情戲。拍攝時我整個過程都不敢看回帶，但現場工作人員就笑得很開心，我就在想這樣演是否OK？但希望觀眾可以睇吓笑吓！」

另外，在劇中飾演黃德斌太太的簡慕華，二人早已有不少演夫妻的經驗，今次她又特意回港拍劇，更直言與對方的默契用錢買不到，並很放心一起排戲，也指從未見過黃德斌演喜劇，故見到對方做少女的表情及動作便覺得很好笑。

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