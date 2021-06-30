【著數優惠】東京奧運將開鑼掀起運動熱潮　恒隆旗下商場夥運動商戶推消費優惠

▲ 恒隆地產旗下商場與各運動品牌商戶，推出「 GO SPORTY！潮着起動」。

七月盛夏將至，因疫情而延期一年的世界級體育盛事──奧林匹克運動會快將揭幕，全城運動氣氛即將達至高峰！恒隆地產旗下商場與各運動品牌商戶，將會配合體壇盛事推出「 GO SPORTY！潮着起動」，於今個盛夏與香港人一同GO SPORTY，投入運動熱潮。

Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊將配合即將展開的體壇盛事，為熱愛運動的顧客提供各項相關運動裝備用品，同時更推出多重折扣優惠及活動，一起燃放運動狂熱。

於即日起至2021年7月14日 「GO SPORTY！潮着起動」 活動期間，顧客於恒隆旗下參與商場及商戶購買運動相關用品並下載恒隆商場手機應用程式登記成為hello會員，即可享多重消費優惠，包括 即減港幣50元、消費滿指定金額 即賞港幣100元運動用品商戶電子優惠券，適用於adidas、adidas Originals、Backpacker、FILA、NATIONAL GEOGRAPHIC、Nike、Onitsuka Tiger、PUMA、Sweaty Betty及Y-3等。為進一步推動全城投入運動盛夏，恒隆地產更會於6至7月期間舉行多場運動工作坊，當中更誠邀Nike Master Trainer Utah Lee（李婉芝）於山頂廣場日落美景前舉行運動工作坊。

▲ 活動推出多重折扣優惠，熱愛運動的消費者萬勿錯過。

為進一步推動全城投入運動盛夏，恒隆地產更會於6至7月期間舉行多場運動工作坊，當中更誠邀Nike Master Trainer Utah Lee（李婉芝）於山頂廣場日落美景前舉行運動工作坊。

GO SPORTY! 潮着起動多重賞 第1擊

登入恒隆商場手機應用程式上載單據 消費即減港幣50元：顧客下載恒隆商場手機應用程式並登記成為hello會員，即可透過手機平台直接換領及使用各項會員專屬商場優惠，方便快捷。hello會員每消費港幣1元更可賺取1 hello積分，再憑積分兌換精彩禮遇及專屬個人化購物體驗。

活動期間於Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊的指定運動商戶及山頂廣場消費滿指定金額，透過恒隆商場手機應用程式上載消費單據，即可享有各項獎賞，包括於指定商戶消費滿港幣500元可立即扣減港幣50元、以及高達港幣500元FILA電子優惠券，讓你在多個運動品牌盡情購物。

GO SPORTY! 潮着起動多重賞 第2擊

挑戰行勻港九checkpoint 額外賺取最多350 hello 積分：配合仲夏運動熱潮，恒隆地產邀請市民一同揮灑汗水，將於Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及山頂廣場設立共五個任務checkpoint，贈送350 hello積分及電子商戶現金券。顧客只需以恒隆商場手機應用程式掃瞄於checkpoint上的二維碼，即可獲贈相應之hello積分或獎賞。完成任何三個任務checkpoint，更可額外獲得指定商戶電子現金券！趕快相約運動夥伴一起走遍所有港九checkpoint，免費獲得豐富「hello」禮遇。

▲ 奧運即將開鑼，銅鑼灣Fashion Walk的運動商戶亦推出優惠，配合全城運動氣氛。

GO SPORTY! 潮着起動多重賞 第3擊

Nike Master Trainer Utah Lee領軍 周末山頂日落運動工作坊：運動需要有好同伴、好導師才能夠持之以恆，事半功倍。恒隆地產特意在山頂廣場舉辦一連串以運動作主題的工作坊，活動期內會員只需透過恒隆商場手機應用程式，以1,000 hello積分換領由Nike Master Trainer Utah Lee（李婉芝）主理之HIIT高強度訓練運動工作坊，於日落時分於山頂廣場三樓觀景台欣賞香港美景之餘，同時以好玩而簡單動作鍛鍊身體。

此外，會員亦能報名參加各個週末運動工作坊，如Waterfall Sports & Wellness功能性訓練體驗工作坊及親子瑜伽工作坊、Sweaty betty 運動工作坊、Lazy Cat®️日落瑜伽、尚達小型網球暑期訓練體驗日等，把握難得機會，欣賞山頂日落美景，同時跟從星級導師鍛練，學習保持完美體態的秘訣！

GO SPORTY! 潮着起動多重賞

活動日期：即日起至2021年7月14日

地點：雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、山頂廣場、銅鑼灣 Fashion Walk 食街

記者：王嵐