【主動調查】申訴專員審研當局新界村屋僭建物執法　並研運輸署駕駛者體格證明要求

申訴專員公署今日（29日）宣布展開主動調查，審研政府當局對新界豁免管制屋宇（新界村屋）違例建築工程（僭建物）所採取的執管行動，以及審研運輸署對駕駛執照申請人，或持有人體格證明的要求。



公署表示，2012年4月1日，屋宇署對新界村屋僭建物實施新執法政策，即「分類規管、按序處理」，按嚴重和風險程度訂定對新建和現存的新界村屋僭建物的執管優先次序。



申訴專員趙慧賢指出，新執法政策自實施起至今已逾9年，但新界村屋的僭建情況，包括被屋宇署界定為須優先取締的新建或正在施工的僭建物及違例情況嚴重的現存僭建物，仍然相當普遍。有鑑於此決定展開主動調查，審研屋宇署及地政總署對新界村屋僭建物的執管措施和效能，並在有需要時提出改善建議。



公署說，現正蒐集上述課題的資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於7月29日或之前，以書面方式向申訴專員公署提交。

另外，隨着本港人口高齡化，持有駕駛執照的人士中，長者的比例將會逐步增加。由於人的視力、體能、反應能力，甚至認知能力，都有可能隨年齡增長而減弱，駕駛車輛的能力或會因此而受到影響，故公署主動展開調查運輸署對駕駛執照申請人或持有人，體格證明的要求是否適切，並在有需要時提出改善建議。

申訴專員公署初步查訊發現，運輸署雖有建議醫生為70歲或以上駕駛執照申請人填寫「體格檢驗證明書」時應進行體格檢查的範圍，但並沒有規定醫生填寫證明書前必須為申請人進行任何指明的檢驗項目。



公署稱，海外有不少國家或地區均有制定措施，要求較年長的駕駛人士須通過不同的健康檢測，確保他們的身體狀況仍然適宜駕駛。此外，考慮到商用重型車輛相對於私家車一般都是較大、較重或載客較多，在道路上行駛的時間亦一般較長，發生交通意外的風險亦較高，部分國家或地區亦對駕駛商用重型車輛的人士，設定了較嚴謹的體格檢驗要求，以保障道路使用者的安全。

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記者：陳麗娜