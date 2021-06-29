【最熱遊戲】全港首個實景LARP遊戲館挑戰膽量　2個詭異驚嚇劇本等你真人上演【內附地址】

▲ 實景LARP遊戲館開幕，它將實境角色扮演、懸疑推理和密室逃脫等元素結合，適合一班朋友一同參加。（官方圖片）

LARP（實境角色扮演遊戲）在外國已流行多年，它將實境角色扮演、懸疑推理和密室逃脫等元素結合，是現時最熱門的團體遊戲！全港首個實景LARP遊戲館日前正式開幕，除了1:1真實打造出劇本中的場景、道具，更配合定制的服裝、音樂與燈光特效，用恐怖驚悚的氣氛刺激著參加者的感官神經，想挑戰膽量？大家快約同好友報名參加啦！

▲ 根據故事量身定製的真實場景，配以音樂、光線、燈光等特效，讓參與者猶如身歷其境一樣。（官方圖片）

由「第二人生體驗館」創辦的全港首個實景LARP遊戲館，場中各類道具、擺設的挑選與擺放亦是佈滿玄機，孰真孰假，引導參與者發揮智慧，抽絲剝繭，找出真兇。配以音樂、光線、燈光等特效，叫人不寒而慄。

▲ 第一撃的劇本有《劏房殺人夜》及《養鬼》。（官方圖片）

每位玩家都會拿到一本專屬劇本，其中一位玩家更會成為兇手。玩家們必須搜尋線索、分享資訊，經由討論後，指認真兇。

「第二人生體驗館」會定期轉換主題，第一撃的劇本有《劏房殺人夜》及《養鬼》。《劏房殺人夜》圍繞著6個古怪詭異的劏房住客展開，本來毫無交集的一群人，因為一具懸吊於破舊唐樓內的屍體而聚首，繼而揭發一連串不為人知的秘密。

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《養鬼》以「養鬼之術」為主軸，某天南英圍的水缸內發現一具腐爛難辨的女屍，令人聯想到村內一直盛傳的養鬼術，為找尋真相，村民及有嫌疑的人全部都留在村內搜證，絕對是膽量的大考驗！

日期：即日-7月31日

地址：尖沙咀廣東道80號Cantonyama 3樓

提供劇本：《劏房殺人夜》 及《養鬼》

記者︰梁靜詩