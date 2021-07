生物相似製劑治療風濕科疾病成效與原廠藥相近　治療開支較為相宜

風濕科疾病例如類風濕性關節炎、強直性脊椎炎及銀屑病關節炎不只會令患者帶來痛楚,更會令關節永久變形,造成殘障,甚至衍生其他疾病。生物相似製劑的成效及安全性與原廠生物製劑相近,但藥費相對便宜。把握治療的黃金時間,提早考慮使用,以減低疾病對關節的影響。

類風濕性關節炎、強直性脊椎炎、銀屑病關節炎及銀屑病等免疫系統疾病,是由於自身免疫系統失調,錯誤地攻擊自身器官而引致的關節炎症。炎症反應可影響全身不同位置的關節,令骨節持續受攻擊、侵蝕及變形。而強直性脊椎炎則同時可引致脊椎炎、骴骼關節炎、肌腱炎、虹膜炎,甚至腸炎。銀屑病關節炎患者皮膚過度增生,引起紅腫班塊及銀白色皮屑,嚴重時「銀屑」可佈滿全身或長出膿胞。銀屑病患者的關節「受襲」時,更會引發銀屑病關節炎。

風濕病科專科醫生鄧淑娟醫生表示:「類風濕性關節炎、強直性脊椎炎及銀屑病關節炎患者的關節會發熱、腫脹,有晨僵,甚至變型,令患者感到痛楚。隨病情演進,患者的日常活動會受影響,行動不便,關節失去功效,甚至永久殘障。部份患者更可能出現其他共病,例如虹膜炎、肺纖維化及心臟問題。對部份患者而言,能把握發病首五個月的治療黃金時間,儘早控制病情,便可緩解病情及降低疾病的活躍度和破壞力。」

鄧醫生解釋:「對於類風濕性關節炎、強直性脊椎炎及銀屑病關節炎等免疫系統疾病,消炎止痛藥只能紓緩徵狀,不能控制病情。與傳統風濕科藥物比較,生物製劑藥效較快和較針對性,病情控制較理想,副作用較少。可惜治療費用不菲,很多患者因為經濟問題,即使病情有需要都無法及早採用,錯過治療黃金期。」

現時,有個別生物製劑已過專利期,其他生物科技公司能夠以先進的生物科技技術,製造出療效及安全性都相近的「生物相似製劑」 (Biosimilars)。生物相似製劑在註冊時同樣須通過各項嚴謹的藥效、品質、臨床及非臨床測試等要求,證明與其參考的生物製劑在安全和效用方面沒有明顯在臨床上的差別,才可供病人使用。現時香港市面上大部分的生物相似製劑都已被美國食品藥物安全管理局(FDA)或歐洲藥品管理局(EMA)認可的,並獲衛生署核准註冊使用。

鄧醫生續稱:「生物相似製劑的藥費相對便宜,可給病人多一個選擇。我有些類風濕性關節炎、強直性脊椎炎和銀屑病關節炎病人病情較為反覆,使用多種傳統藥物治療都未能完全控制病情。 自從有生物相似製劑在香港供應後,由於病人可以負擔得到藥費,他們可以早些使用。看見他們病情一天天改善,需要用的藥物漸漸減少,醫生和病人都感到安慰。」

「我亦有部份病人為減輕經濟負擔,由原廠生物製劑轉用生物相似製劑,治療效果都很滿意。當然每個患者情況不一,需個別評估才可考慮轉用。」

所以,有類風濕性關節炎、強直性脊椎炎、銀屑病關節炎或銀屑病等疾病的患者,要把握治療黃金期,儘早開始治療。不過,每個病人的情況都各有不同,記得要諮詢專科醫生意見,了解自己是否適合使用生物相似製劑。