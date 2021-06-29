【父女戀】父女相戀亂倫誕子　母離婚成全兩人：想BB有爸爸

▲ 馬來西亞一對父女亂倫誕子。

馬來西亞近日驚爆亂倫案，當地一名律師在Facebook發文談及案件，指兩父女相戀後亂倫誕子，母親得知後竟決定「讓愛」，離婚成全兩人，令網民嘩然。

父女亂倫誕一子

綜合外媒報導，當地伊斯蘭法律師Nur Fatihah Azzahra本月22日在Facebook發文，指案件在政府首次因疫情頒布「行動管制令」期間發生，案中父母均為40多歲，女兒20多歲。

她指父親與女兒發生亂倫關係，誕下一子，母親為了讓BB在有爸爸的家庭中成長，決定與丈夫離婚，讓女兒嫁給爸爸。父女在當地通過非法婚嫁服務結為夫妻，並嘗試為孩子登記戶籍。

然而，當地政府拒絕將父親登記為孩子生父，要求他們到法庭確認孩子生父的身份。女兒得知戶籍沒法立即辦理時，感到憤怒，

我已經和父親結婚了，為何不能替孩子登記戶籍？

律師：父母應重視家庭倫理

律師對「亂倫戀」感到擔憂，指作為父母親，應該好好保護親生骨肉，而不是對他們存在非分之想。她又指所有父母親都應該重視婚姻關係及家庭倫理，以免日後再次發生類似情況。

帖文在短短數日引來超過2萬次分享、超過4千則回應。網民為此感到驚訝，指「怎麼會有這樣的父親？」、「希望這不是真的」，亦有人認為社會風氣愈來愈敗壞，父母有責任好好教育小孩。

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責任編輯：王明芳