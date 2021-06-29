【上樓津貼】公屋輪候逾3年可申領現金津貼　房署逢月底向合資格家庭發申請信

▲ 公屋輪候現金津貼計劃即日起試行，為期三年。（資料圖片）

政府推出為期3年「現金津貼試行計劃」，7月起向輪候公屋3年以上合資格住戶，每月發放現金津貼，直至獲得首次編配公屋為止，料9萬戶受惠。房署正向合資格家庭發出首批申請信，將根據家庭成員數目，發放相應金額，1人住戶可獲津貼1,300元；2人住戶2,200元；3人家庭2,700元；6人或以上家庭則可獲3,900元。

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房署現金津貼辦事處會在每個月底，向於下個曆月輪候公屋超過3年，而並未獲首次公屋編配的一般申請住戶發出通知書。住戶收到申領表時，要核對列印在申領表上的公屋申請編號，以及申領者和家庭成員姓名是否正確。

申領表要填寫「個人資料」、「銀行賬戶資料」，申領者也要閱讀兩頁聲明內容，之後申領者及所有年滿18歲或以上家庭成員需要簽署；以及連同所需文件交表，包括用作收取現金津貼的銀行賬戶證明，例如存摺頁面或月結單副本，年滿11歲或以上而又已領取香港身份證的家庭成員身份證副本等。

表格及文件可郵寄至「荃灣郵政局郵政信箱209號房屋署現金津貼辦事處」，或辦公時間內投至房屋署的文件投遞箱，位於葵涌葵安道1號5樓房屋署現金津貼辦事處；或樂富房委會客務中心。

成功申領的住戶，將按月以銀行轉賬形式收取現金津貼。如正領取現金津貼的住戶需要更新銀行賬戶資料，需填妥及遞交更新資料表格。

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記者：吳卓峰