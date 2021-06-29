【變種病毒】Delta變種病毒傳播力驚人　台婦疑戴口罩掉垃圾時與人打招呼播毒

傳播力極高的印度變種新冠病毒Delta襲台。由秘魯返台的祖孫於居家檢疫期間發現確診，卻連帶鄰居的祖孫也受感染，出現形成一條Delta病毒傳播鏈，終致12人中招。其中，被感染的老婦報稱，曾在倒垃圾時與從秘魯返台的老婦相遇。當時大家都有戴口罩，相隔1至2公尺地打招呼，卻瞬間播毒。Delta病毒傳播力之高，令人恐慌。

綜合台媒報導，從秘魯返台的祖孫於6月6日起居家檢疫，14日確診收治，但其後發現他們的鄰居祖孫也受感染，並發生群聚感染。

被感染的鄰居老婦向疫情調查人員報稱，她戴口罩在家門口倒垃圾時，剛好從秘魯返台的老婦也戴口罩同時出來倒垃圾，二人相隔1至2公尺地打了招呼，打完招呼後就各自進入屋內，但最後仍然中招。

不過縣府指出，事件是否不實或有所隱瞞，仍待釐清。雙方是親戚關係，是否因見面近距離交談時染疫，只有兩人最清楚。

Delta病毒傳播力比無變種病毒高97%

本港日前亦有一名27歲機場男地勤感染Delta變種病毒，其24歲女同事其後確診，基因分析確定帶L452R變異病毒株，但有待確認是否屬Delta變種。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾接受電台節目訪問時指，Delta變種病毒涉及3種變種病毒株，傳播力比無變種病毒高97%，傳染性特別高。如果商場空氣不流通，有可能出現空氣傳播。

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責任編輯：羅嘉欣