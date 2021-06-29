【無理港媽】驚見小五女「見紅」堅持到診所求醫　港媽質疑女兒亂搞男女關係

▲ 港媽驚見小五女「見紅」到診所求醫，質疑女兒亂搞男女關係。

現在的孩子愈來愈早熟，不少女童在10歲前已有月經來潮。一名診所助護在其Facebook專頁分享一次見聞，指一名港媽帶同女兒前來看醫生，稱驚見小五女兒「見紅」，質疑她亂搞男女關係，堅持看醫生求證，更怒罵女兒：「我哋舊時邊有咁細個就嚟m㗎？實係佢做埋啲唔三唔四嘅嘢！」

該名診所助護在facebook專頁「診所低能奇觀」發文分享稱，一名港媽帶著一位穿著校服的女兒到診所看醫生，憤怒地走到登記處與助護說：「嗌醫生同我check吓佢係咪做埋啲唔三唔四嘅嘢！」助護感困惑，於是禮貌地問及女兒需檢查甚麼，港媽隨即表示，

佢嗰度見紅呀，仲可以check啲咩呀？梗係睇吓佢係咪做咗嗰啲嘢啦！

質疑女兒與男生亂搞關係

及後，港媽認真地對著身旁的女兒說：「你好講係同邊個做啦下！你唔講我都會捉到佢㗎！」女兒否認港媽的質疑，甚至不明為何母親零信任，港媽立刻說：「點信你呀？你當我冇做過女仔呀？你阿媽我都係女仔嚟㗎。」助護聽見便勸喻港媽先冷靜，提醒她女兒可能是月經來潮。沒想到，港媽竟大聲怒喝助護「小學五年班月咩經呀？我未嚟過呀？」

堅持要醫生檢查清楚

女兒感委屈，哭著對媽媽說：「我都講咗我冇做過，點解你唔信我喎！」助護也解釋，現時的小朋友普遍較早熟，小學生開始有月經來潮不是出奇之事，但會先為女兒登記，待醫生檢查後才下決定。媽媽表示：

check呀！check真啲呀！我哋舊時邊有咁細個就嚟m㗎？實係佢做埋啲唔三唔四嘅嘢，我一定會擰甩你個頭㗎！

助護再次勸喻港媽冷靜，並為女兒登記。登記後，女兒坐在旁邊哭泣，港媽繼續「火遮眼」。

最終證實女兒月經來潮

最後，看完醫生後，港媽輕聲說：「既然冇咩嘢係咪唔駛俾錢可以走啦？」助護立刻解釋，醫生已診症需要收診金，媽媽卻按捺不住表示，「姑娘，可唔可以快啲呀，我喺度多一秒都覺得好難受呀。」助護為女兒抱不平，「可能你個女仲難受。」

網民：無腦港媽

帖文引來不少網民留言，紛紛怒罵港媽沒有常識，又有網民建議港媽先看醫生。有網民認為港媽無理、應先考牌，「未成年性交唔係應該保護當事人咩，你個女係受害者喎！」

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【文章獲「診所低能奇觀」授權刊登】

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責任編輯：王明芳