【行車安全】的士司機大幅度搖頭疑患妥瑞症　乘客憂心：揸車太危險

▲ 一名的士司機大幅度搖頭被懷疑患有妥瑞症，乘客憂心駕駛安全。

近日有市民乘搭的士時，遇見一位司機駕駛期間持續大幅度搖頭，憂其身體狀態會引發危險。事主強調，司機神智清醒，而且人品很好，惟因擔心道路安全問題，認為他不適合駕駛。

該名市民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載相關影片，表示司機人很好，「但佢咁嘅狀態揸車實在太危險，唔投訴我驚遲早會出事」。從影片可見，司機在駕駛期間不時大幅度搖頭，持續擺動頭部，但對答正常。

該名乘客強調，司機一定沒有吸食毒品，而且為人不錯，自己走錯路後表示不收車費，但始終擔心其身體狀態，恐怕會生意外。有網民看了影片後，懷疑司機患有妥瑞症或是罕見病，認為樓主應刪除影片。另有人表示自己也曾遇過同一名的士司機，認為對方駕駛期間是安全的。

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根據運輸署對於駕駛的體格要求，任何導致肌肉不受控制的狀況，將不符合資格申領駕駛執照。TOPick就此向運輸署了解，正等待回覆。

妥瑞症徵狀

精神科專科醫生趙珮瑜表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

動作肌肉抽動：動作肌肉抽動是指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等。

聲音抽動：不由自主發出音聲，包括清喉嚨的聲音、低沉的聲響，有些是突然呼叫出來。少部分患者會出現穢語症，即說一些比較粗俗的說話。

趙醫生指，妥瑞症患者基於上述的徵狀，容易令人產生誤會，例如此症主要發生在學齡兒童身上，當患者上課時眨眼、張口或突然發出音聲等等不由自主的抽動，其他人會以為他們不尊重上課時間，甚至視之為無禮貌、不專心。換言之，如一般人對此病有更多的認識，可以減少誤會，患者能健康地生活。

妥瑞症患者可以暫時忍受徵狀，但一陣子後，強忍已久的徵狀會連環爆發，正因如此，患者強忍徵狀時，家長會以為他們的徵狀可以自己操制，當他們做不到就以為是倒蛋，其實小朋友有口難言。「部分患者會掩飾徵狀，如聲音抽動時順便說話；搖頭時撥弄頭髮，此舉反而容易引起混淆，別人分不清這位小朋友是上課不專心還是其他問題。」

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責任編輯：羅嘉欣