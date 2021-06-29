【姊妹情深】33歲婦患癌需切除子宮終身不育　雙胞胎姊妹代孕助誕下孩子

▲ 美國一名女子患有罕見癌症需切除子宮保命，其雙胞胎姊妹代孕助圓生育夢。

家人永遠都是最強大的後盾。美國一名女子患上罕見癌症絨毛膜癌，需要切除子宮保命，但代表無法再生育。然而她渴望與丈夫再生兒育女，為了滿足她的願望，其雙胞胎姊妹決定為她代孕，誕下孩子，達成心願。

▲ 雙胞胎姊妹Cathey Stoner和Sarah Sharp。（IG圖片）

患罕有婦科癌症終身不育

據《美國廣播公司》節目《早安美國》報道，來自田納西州納什維爾（Nashville）的33歲女子Sarah Sharp，在2018年確診患上一種罕有的婦科癌症絨毛膜癌（choriocarcinoma）。絨毛膜癌為一種高度惡性腫瘤，癌細胞於早期已有機會快速擴散至其他器官。

醫生告知Sarah患癌的原因，有機會是由她第一次懷孕，即4年前誕下女兒Charlotte時引起。絨毛膜癌患者有機會需要進行緊急子宮切除手術，以防止復發或癌細胞擴散，但這意味著Sarah從此不能再懷孕，

這消息對我打擊很大。當時我的驗孕結果呈陽性，但不停流血，所以以為是流產。但當確診後，我的第一個想法就是要生存和接受治療。

▲ Sarah在2018年確診絨毛膜癌。（《早安美國》圖片）

需切除子宮保命育兒夢碎

那時候Sarah的女兒剛滿1歲，而她和丈夫都希望繼續生兒育女。其後Sarah接受了7次化療，直至2018年12月，在她31歲生日前夕宣布康復。可惜在短短1個月後，Sarah覆診時獲告知癌症復發，之後要開始新一輪的化療療程，並且進行了子宮移除手術。雖然成功治療癌症，但她同時亦失去了再次生育的希望。

得知Sarah無法再生育，當時在醫院陪伴著她的雙胞胎姊妹Cathey Stoner向她說：

我今次是認真的，我會代你生下BB。

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雙胞胎姊妹助誕下第二胎

3年過後，Sarah已經完全康復，而再次準備做媽媽了。其雙胞胎姊妹Cathey將會助她誕下兒子John Ryder，預產期為8月。本身為兩孩之母的Cathey笑說，

從一開始我對這次懷孕已有不同感覺，因為我知道這是我的侄子，並不是我的兒子，而我非常享受整個過程。我對其他人說『肚裡是我的侄子』。

▲ 姊妹二人於網上平台開設了Podcast分享經歷和提倡女性健康。（IG圖片）

Cathey指丈夫、6歲女兒和4歲兒子都十分支持她的決定。而每次Cathey進行婦產科檢查時，Sarah都會一同前往，分享每個懷孕的階段。兩姊妹更在網上平台開設了Podcast，向其他人分享經驗和提倡女性健康。

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責任編輯：王明芳