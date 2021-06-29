【新冠疫苗】養和研究指首劑復必泰抗體陽性較科興高　惟兩劑後抗體陽性相若

▲ 養和研究指首劑復必泰抗體陽性較科興高，惟兩劑後抗體陽性相若。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃展開逾月，養和醫院457名已接種新冠疫苗的醫護檢驗抗體，當中220人接種科興疫苗，237人接種復必泰，分別有210人及92人已接種兩劑；經檢驗後發現接種首劑復必泰後，逾99%人產生S蛋白IgG抗體，惟首劑科興則為64.7%，而接種兩劑後，兩組人士IgG抗體陽性率均至99%至100%。

是次研究刊載於《香港醫學雜誌》，養和醫院早前招募已於2月22日至4月30日接種疫苗的457名醫護人員，並透過雅培、羅氏Elecsys及GenScript的新冠病毒抗體檢測方法，持續檢驗接種醫護的IgM、IgG抗體、總抗體及替代中和抗體水平。

根據研究顯示，457名已接種的醫護人員中，有220人接種科興疫苗，237人接種復必泰，分別有210人及92人已接種兩劑；而接種科興者平均年齡約49歲，較接種復必泰平均年齡約44歲年長，同時亦普遍較後者患至少一種長期病患。

研究發現，接種首劑復必泰19日後，逾99%人產生S蛋白IgG抗體，惟接種首劑科興後26日後，則有64.7%產生S蛋白IgG抗體；而接種兩劑逾28日後，兩組人士IgG抗體陽性水平均至99%至100%。已接種兩劑復必泰的醫護均有產生替代中和抗體，而接種兩劑科興的醫護則有94%人有產生替代中和抗體。

已接種兩劑的醫護當中，有2人對S蛋白IgG抗體呈陰性反應，二人均為免疫功能低下患者，當中一人患者關節炎，正接受「氨甲蝶呤」(MTX)藥物治療，另一人則患慢性淋巴細胞性白血病。

團隊指，即使接種兩劑疫苗後可產生抗體，惟現時仍未知所產生抗體或中和程度，能否預防未來受感染；強調接種兩劑新冠疫苗後至少四星期，仍需緊守保持社交距離及其他感染控制措施。

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記者：陳正怡