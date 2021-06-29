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【迷信長老】老爺要求擇時辰剖腹生B　新抱兩難︰唔想開刀有疤

育兒經 13:23 2021/06/29

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老爺要求新抱擇時辰剖腹生BB。

生育孩子原來不止是兩夫妻的事？一名港妻近日被老爺奶奶問及會否生B，她回答現在計劃中，明明大肚十劃都未有一撇，老爺卻非常興奮，更迷信地要求新抱擇時辰剖腹，新抱不知如何是好，向網民求助如何應對。

該名人妻於24日（上周四）在「香港討論區」發帖，標題以「老爺比較迷信，佢話生小朋友要夾好日子時辰？」講述自己面臨的苦況，她表示未懷孕，只是跟丈夫想盡快生BB，因為老爺奶奶問起，他們就講了出來計劃中，老爺奶奶聽後很支持，尤其是老爺。

佢勁興奮，一直喺度睇資料，直到尋日食飯，佢好認真同我哋講最好邊月邊日生小朋友，仲話邊個時辰生最好……

老爺要求擇時辰生B

老爺迷信希望孫仔女在良辰吉日出生，有好八字。樓主即時婉轉地拒絕，可是老爺卻建議找私家剖腹生BB。

我話時呢啲好難預到咁準，佢話可以剖腹生……其實呢，生小朋友呢啲唔係想生就中，同埋咁樣我哋都有壓力。

港妻不想開刀留疤

港妻直言本身跟丈夫不迷信，但老爺就好迷信，很後悔告知兩老計劃生B的事，「早知就唔講住」。她補充只是生於普通家庭，不是大富人家。

她的取向是想順其自然，她會留意星座， 但不算迷信，現時老爺開到聲，考慮到如果生孩子後有些不吉利不順利，就會給長老怪責，有感「好難做」，加上她想順產。

我就係唔想開刀有疤……老爺自己諗太多！依家都未大肚！

網民鼓勵順其自然

不少網民提供意見及分享所知的事，大部分都支持她依照自己的心意，始終生孩子是她。更多意見如下圖︰

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同場加映︰盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫　開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

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責任編輯：王明芳

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