【識貨】何遠東餵黃美棋食果乾全場起哄　細細粒為贏爆好友張秀文大鑊

TVB綜藝節目《識貨》進入第二周比賽，經首輪淘汰後，8位「見習主播」除原有的陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳（細細粒）、何遠東、路芙及黃頌明外，新加入郭子豪及丁子朗。眾人需繼續在沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等爭取「最強帶貨王」銜頭。

▲ 細細粒陳嘉佳上周表現出色。（大會提供）

上周表現亮眼的陳嘉佳（細細粒），在今(29日) 晚播映的競賽環節信心十足。推銷瘦身曲奇的她，不但向主持鄭裕玲及星級顧客團大派試食曲奇，更出奇不意拉好友張秀文落水：「港姐代表，我識你咁耐，平時你食一粒澱粉都怕肥，呢隻曲奇你唔使驚！佢用『陷人』（杏仁）粉整架，啱晒你食。」張秀文聞言哭笑不得、尷尬非常。

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而同樣與張秀文熟稔的何遠東，推銷健康果乾零食時亦學細細粒拉好友落水，要張秀文幫忙派試食包之餘，又叫張秀文做「阿姐」，嚇得張秀文急忙澄清謂：「撞鬼你呀！喺DO姐面前嗌我阿姐！」為了增加噱頭，何遠東又親手餵黃美棋BB食果乾，惹來全場起哄，場面搞笑。

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比賽後，張秀文笑謂：「佢哋爆完都唔覺得自己有問題，又點會請食飯？完全感受到咩叫朋友係要嚟出賣嘅。」不過張秀文最後以德報怨，大讚細細粒專業：「佢哋直播前真係好忙好多事要處理，好在細細粒好專業，控制到個節奏。」

《識貨》新一輪淘汰賽以「識貨主播拍賣會」形式進行，各主播需先在指定時間內硬銷自己吸引經銷商合作，之後各人再有一分鐘時間遊說現場「星級顧客團」入貨，銷售成績最好四名方可晉身下一輪比賽。

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