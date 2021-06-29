【明星運動會】48歲海俊傑「高齡」參加拳賽　鄭俊弘中拳倒地

▲ 鄭俊弘中拳後感暈眩。

TVB一連五集的奧運特備節目《明星運動會前哨戰： Fight 盡》在昨天（6月28日） 晚上首播，羅孝勇、李君妍、孟希璘、吳業坤、黃俊豪、何慈茵、朱斐斐、容天佑、鄭俊弘、鄒兆霆、潘梓鋒、海俊傑、謝東閔、關嘉敏、杜沚諾、吳雲甫及林慧儀先後出場，讓觀眾了解各選手備戰情況。

今晚（6月29日）播出的《明星運動會前哨戰： Fight 盡》將更緊湊，除有男、女組別館內賽的肉搏精華片段外，更有眾人瞓身操練等花絮。其中最高齡參賽者、現年48歲的海俊傑，就連領隊崔建邦亦大表尊敬。

從節目片段所見，海俊傑不但落力練拳，亦搏命跳繩及做掌上壓鍛鍊心肺功能、強化肌肉；未知是否太過落力，崔建邦替他進行按摩治療及刮痧時，其身上竟驚現大量「血痧印」，痛苦不堪的海俊傑更大聲指控崔建邦「謀殺」，畫面震撼又搞笑。

▲ 崔建邦替海俊傑刮痧。

左邊肋骨膜受傷

事後海俊傑受訪時透露，刮痧只係「小兒科」，反而是決賽過後左邊肋骨膜受了輕傷，估計不用一個月時間便可痊愈。

他坦言：「以後都會繼續打，但唔會咁激烈咯。其實泰拳、做Gym、游水不嬲我都有做開，但今次對我係好大挑戰，我心肺功能進步咗好多。」

▲ 海俊傑「高齡」參賽。

海俊傑又謂落場上擂台雖然只有短短兩分鐘，但感覺度日如年：「台上兩分鐘好似行咗兩個月咁，全靠台下嘅人猛叫加油，同我講仲有半分鐘、仲有15秒，我先捱到。冇理由依家投降架嘛，所以心理堅持好緊要！」

至於鄭俊弘則於練拳期間被打至整個人跌坐地上，令領隊崔建邦大為緊張，鄭俊弘事後坦言暈佗佗：「我中咗左邊臉，暈咗一暈，好彩戴咗頭盔，但就好頭痛，不過過咗十幾秒就好番好多。」