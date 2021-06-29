【MIRROR成員】柳應廷Anson Lo因一事變交心　盧瀚霆曾被稱矮仔感不快

▲ 柳應廷跟Anson Lo合作開JOOX音樂會。

MIRROR兩位成員柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）早前首次合作JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer 全民Tea Master 線上音樂會》。除了獻唱多首人氣solo作品如《EGO》和《風靈物語》，二人亦唱隊友姜濤的《孤獨病》和《一號種籽》，Jer和Anson演出合拍，二人受訪也打開心窗，互數對方的感覺。

音樂會上，Anson Lo和Jer均透露了新歌快將面世，Anson Lo表示除《大叔的愛》會跟另一MIRROR成員呂爵安（Edan）合唱主題曲，自己亦會負責片尾曲。而Jer則指新歌已完成錄製，而且將會是從未嘗試過的曲風，待MV完成拍攝後，就會於7月中後期推出。

▲ Anson Lo和Jer透露將有新歌。(圖片:JOOX）

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Anson Lo：出道時彼此少交流

首次合作二人開騷，Anson Lo希望選擇曲能帶給大家力量。他刻意就選擇姜濤的歌，也有選一些自己想唱很久但平時沒甚麼機會唱的歌，因應場景令他有很舒服、回歸大自然的感覺，故也想選一些比較warm和sweet的歌。

在演出中，Jer特別提醒一定要看Anson Lo的跳舞環節：「他在沒有冷氣的情況下，還要跳到身水身汗。還有dancers伴舞，大家一定不要錯過！」

Anson笑道叫Jer別講到那麼誇張：「其實花姐有問過我要不要帶dancers，我說當然要帶，因為難得有一個show讓我可以做跳唱表演，一定要做到最完整，所以帶了四個dancer過來。大家也可以特別留意Jer的《風靈物語》，這是他在solo時很少唱的歌，我也很有幸能聽到他在現場演繹這首歌。」

二人原來又曾打賭，互相會唱錯幾多句歌詞，怎知最後都是打和，因大家都有唱錯，直言要請工作人員食飯。

騷後「神徒」及「柳柳粉」亦用了JOOX新推出的互動功能「吹水台」，跟其他鏡粉以多人連線語音或視頻方式開咪。主持人跟超過500位鏡粉於開Show前遊走音樂會現場周邊情況，及發起線上騷後粉絲見面會，令觀眾如置身現場，更能投入Anson Lo及Jer的精彩演出。

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今年上半年MIRROR成員各有不俗成績，Jer坦言未來很想像Anson Lo一樣出一首跳唱歌。而Anson Lo透露：「我想出一首跳唱歌，對上一次已是一月的《EGO》，這幾個月都唱了很多次。現在腦海內有一個idea就是跳唱的，不過真正下一首歌會是cute cute的作品。」

相比MIRROR演唱會或單飛演出，兩個成員的合體演出，對他們來說也十分新，Jer稱跟Anson Lo合唱慢歌更是難得，他們都感覺很奇妙。

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▲ (圖片:JOOX）

談到二人的友誼，.Jer坦言Anson Lo為人比較慢熱，對著一些不熟悉的人，可能會比較保護自己，他們也是透過拍節目才熟悉。

Anson稱稱：「我覺得Jer都是慢熱的，記得出道頭半年我和他並不算有很多交流，至大家在韓國拍攝《Mirror Go》時，才打開了Jer的新世界，他原來會裝可愛，大家可能要承受一下了。」

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Jer :我只是做自己

已公開有女友的Jer，一致被鏡粉稱為貼心男友，更指他拉高男朋友標準，Jer聞言澄清：「我都是做回自己（Anson Lo忍不住大笑），無論是鏡頭前還是鏡頭後，沒有刻意要拉高標準的。」

經理人花姐曾公開大讚Anson Lo經梁祖堯調教後，開始敢於表達己見，被問到曾否因為別人標籤而感到自責或者不開心，Anson直言這是很深奧的問題，他回想：「以往中學的時候，曾被同學說我是一個『矮仔』，其實只是一個誤會，因為那時候自己還未發育啊！」現時已放下心結的他，更承認不再像以前慢熱，更勇於表達自己。

《Anson Lo x Jer 全民Tea Master 線上音樂會》將在7月10日於JOOX上架供VIP用戶重溫！

同場加映：Anson Lo+Edan+Tiger+Jer訪問