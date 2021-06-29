【育兒心得】大學生去Camp都要媽媽執行李 高學歷卻缺乏自理能力

▲ 要孩子長大，父母首先自己要成長。

放假不在家，交帶懂得種植的少年照顧我家花草。少年對我說：「你啲植物需要換個大啲嘅盆喎，佢哋唔夠位生，如果再唔換，佢哋只會長期停留響咁嘅size！」

他望望我，彷彿我並不明白，再語重心長解釋：「其實你種植物，就預咗要成日同佢哋換過大啲嘅盆，因為佢哋需要有空間長大！」

我有點被訓導的感覺，而且是給一個初中學生訓話！不過，這番說話很有道理。不單用在種植、養育孩子也是一樣吧！

如果我們只把孩子放在他們出世以來事事照顧的環境生活，不放手讓他們轉一個方式可以自己伸展長大，只想他們永遠成為我們心目中的BB和豬豬（經常在街見到父母叫他們已經長大的孩子做BB、豬豬等乳名)，父母會錯過子女自立的機會和長大的自理能力。

最近，身邊大學青年告訴我，他們有些大學同學去camp ，仍然是工人和媽媽幫他們執行李的，父母仍然幫他們買底衫褲。我亦見過不少不會洗衫煮飯的成人，他們可能高學歷，但自理卻沒有能力，衣服仍然給父母或工人洗；有些有車的，如果沒有工人姐姐就不懂洗車；也知道不少無飯家庭，如果沒有長老和工人，就寧願外賣或出街食，不會自己煮飯給子女。

其實原因好簡單，他們都生活在同一個盆，在一個完全被照顧的花盆長大。如果沒有嘗試換一個需要自己照顧自己的環境成長，這些生活日常便會成為壓力，甚至不懂面對，又或變得被動，認為別人幫忙昰理想當然的。

這樣長大的爸媽亦會覺得湊仔好難，本應該有能力照顧自己子女，他們卻成為更需要被照顧的人，難怪一個嬰兒出世，要出動一隊人去應付，因為不僅要照顧BB，還要配合BB父母的需要。

要孩子長大，父母首先自己要成長，試過換盆，才會明白長大是什麼回事。

同場加映【湊得輕鬆啲】做爸爸是人生最明智決定 4孩暖爸：好爸爸要有「傻」氣

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。