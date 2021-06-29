【虧空公款】板前壽司前會計經理涉偷2400萬囚6年8個月　法官斥行為可恥

▲ 案件在高院判刑。（資料圖片）

連鎖日本餐廳板前壽司前會計部經理於2005年至2007年間，涉偽造銀行存款單以虧空公款逾2,400萬元，前經理早前承認6項盜竊罪，今（29日）於高等法院被判囚6年8個月，法官判刑時斥被告行為可恥。

涉案被告唐智靈（50歲）早前承認於05年8月5日至07年9月21日期間，偷竊屬於6間營運板前壽司分店的公司共逾2,400萬元。

法官今判刑時指，案中並無證據指被告行為對公司構成什麼影響，否則有關影響必然是加刑因素，而被告聲稱將犯案所得全用作賭博的說法亦難以合理化其行為。

法官指相關控罪根據金額有量刑指引，因此按指引就被告承認的6項控罪，以判囚15年9個月為量刑起點，考慮到被告認罪及整體量刑原則，最終判被告入獄6年8個月。法官判刑後斥被告行為可恥，他應該為此感到羞恥。

案情指，被告於2004年起受僱為板前壽司會計部經理，板前總經理會每天從分店收集現金，並將現金交給被告，由被告將現金存入分店帳戶。惟後來公司核數師於2007年10月發現被告未有提交會計文件，核數師按板前董事鄭威濤指示，聯絡被告以解決事件，但被告卻突然離港。

公司其後發現被告偽造銀行存款單，事實上私吞分店每日的現金。鄭威濤於2019年3月報案後，警方於同年7月17日嘗試聯絡被告，被告於當日準備離港時被捕，於警誡下承認虧空公款作賭博。

▲ 警方商業罪案調查科偵緝高級督察羅婉珊（右二）表示歡迎判決。（林育慧攝）

商業罪案調查科偵緝高級督察羅婉珊於庭外表示歡迎判決，羅指本案屬嚴重違反公司信任，被告並非一時貪念而犯案，是有部署及儲心積慮，被告潛逃10年，沒有歸還受害公司任何款項。

羅又指，違反公司信任屬本案加刑因素。羅指判刑反映本案嚴重性，並提醒巿民不要因一時貪念而以身試法，警方亦會全力打擊騙案及盜竊案。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝