【新冠後遺症】新冠康復者曝N個長期後遺症　一至兩成患者12星期後仍有症狀

▲ 新冠康復者曝N個長期後遺症。

全球新冠肺炎疫情持續，當大家都在等待疫情完結的同時，一班感染過新冠肺炎的康復者卻好像遭到遺忘。據《德國之聲》報道，德國有36萬名新冠康復者仍要面對長期後遺症的問題，包括脫髮、頭痛、肌肉痙攣、注意力不集中等。

據《德國之聲》報道，58歲的Edith Schmitz雖然是新冠肺炎康復者，但亦是「Long COVID」受害者。今年2月，她因高燒、嘴唇發黑、指甲發青而被送入院，住院三個星期後康復。

不過，感染新冠肺炎的12個星期後，她便開始出現脫髮、出汗、失眠、頭痛、肌肉痙攣、昏昏欲睡、注意力不集中及記憶力問題。這些問題使她的日常生活受嚴重影響。她減少社交活動，不和鄰居、朋友和家人交談。因為身邊人總會對她說：「你看起來不錯啊，振作起來！」令她的自信心受到打擊。

另外，她又會突然忘記認識了5年的同事名字，而且是剛剛才和同事一起工作了整個上午。工作上，她做了多年的記賬工作，卻忘記了如何寫發票。

另一名康復者，41的Pia Chowdhury也表示，自己出現了20種症狀，覺得很無助，並形容自己是一塊有缺陷的電池，只能充電到20%。

德國「Long COVID」疾病專家 Jördis Frommhold表示，有研究表明，10%-20%新冠患者在感染12星期後仍有症狀。這意味德國大約360萬確診病例中，至少有36萬人長期受後遺症影響。

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責任編輯：羅嘉欣