【防曬護理】紫外光傷膚令皮膚老化致癌　貼地護膚法每日成本$1撃退色斑

▲ 醫生分享每日成本低至1元的護膚法。

皮膚老化的原因九成來自紫外光。女士們一早知道的事，但男士一直不以為然。從小以來男士不明白女性為何掏光錢銀包買護膚品，女士也絕少教育身邊男士們如何護膚。

2020年Covid封城之前有幸去了土耳其，過了十天陽光非常普照的愉快旅程後回來發覺面上多了一小塊明顯的色斑。從未接觸過激光去斑的我決定向皮膚科同學求救，希望把色斑去掉。經過三次療程後終於成功去斑。

老朋友告訴我如果想保持面上無斑，每天出門之前最好塗上SPF 50以上的防曬液於可能接觸太陽的外露皮膚。如果行山，更要戴上闊邊帽，太陽眼鏡及遮光衣。防曬不一定要用名貴的護膚品，只需要高SPF值的防曬液便可。

我聽從專家的意見，在超市買了一支70元，SPF值110的防曬液，每天外出前也習慣地塗在面上，一年半後面上沒有再出現明顯的色斑。

現在每天投資在皮膚上的金錢是1元，時間是5秒。我希望這個不昂貴的習慣在我二十歲已經有人告訴我，那麼皺紋應該比現在少得多。當我見到朋友的小孩時，也會提醒他們外出時塗上防曬。必需要知紫外光對皮膚的傷害是累積性的，過多除了皮膚老化也能致癌。

此外，素食由於含大量抗氧化物，能夠改善皮膚健康。不吸煙和不飲酒固然能護膚，也能改善身體健康。

▲ 醫生分享用80至85度熱水溫泡綠茶，能提取最多抗氧化物，從而達致護膚效果。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

【同場加映】TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，點擊睇8款通過毒性檢測安全防曬霜：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

標題為TOPick編輯所訂，原題為「每日一元的男士護膚習慣」