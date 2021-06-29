【勒索富豪】涉以富商妻裸露片圖勒索1億　3男認罪囚26至32個月

▲ 3男涉以富商妻裸露片圖勒索1億，認罪被判囚26至32個月。

富商保安員多年前在大宅內，透過閉路電視窺見富商的名媛太太更衣時赤裸上身數秒片段，隨即拍下及與同事分享。惟多年後，已離職保安員疑因缺錢而夥同前同事及友人以片段勒索富商1億元，富商暗中報警，3人最終事敗被捕。涉案3名男子早前承認1項串謀勒索罪，今（29日）於區域法院被判囚26至32個月。法官判刑時指，受害人為商業大亨，其妻亦是名人，因事件感到焦慮及承受巨大壓力。法官斥被告行為嚴重侵犯個人私隱，而其中兩名被告為富商的前僱員，行為違反誠信。

3名被告為鄺雄光（運輸工人，57歲 ）、徐文傑（保鑣，46歲 ）及黃軒中（保安員，51歲 ）。其中徐及黃曾為同事，受聘於事主富商 X。

法官今判刑時指，次被告徐文傑及第3被告黃軒中為富商 X的前僱員，他們違反誠信，片段由黃在X家中工作時秘密拍下，徐雖然沒有拍片，但2人為前同事，徐應該知道片段是工作時拍下的。

法官指3人於案中雖然角色不同，但有串謀犯案，黃提供片段，角色重要；首被告鄺雄光為3人中唯一一名「陌生人」，必須由他出面與富商X交涉及收錢才能事成；徐則作為2名被告的中間人，3人刑責相約。

法官又指，雖然X沒有金錢等實際損失，但X為商業大亨，其妻子亦是名人，因事件感到焦慮及承受巨大壓力。法官斥3名被告行為嚴重侵犯私隱，X妻子可預期在家中更衣是安全的，卻被偷拍，基本權利被侵犯，必須在刑期反映。另外，被告索價金額高達1億，3人有預謀犯案，2個多月間多次苛索。

至於3人的背景中，只有次被告徐文傑的情況可構成求情因素，他曾給予無損權益供詞，協助警方調查及控方案情，認罪及提供協助會獲扣減刑期，被判囚26個月。首及第3被告認罪獲刑期扣減，各被判囚32個月。

3名被告承認的串謀勒索罪指，他們在2020年1月11日至4月1日期間，在香港一同串謀，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出一筆款項。

案情指，於2020年1月，富商X經WhatsApp收到某人傳來1張其妻子在家中赤裸背部的相片，對方指已有人願意高價購買，若富商X欲購回該相片便聯絡他，但X未有理會。

數天後，首被告致電問X是否有意購買。X著被告與助手聯絡，而事實上已報警。及後，首被告與喬裝為X助手的偵緝高級督多次聯絡，索價1億元以換取涉案片段，當中包括X妻子裸露上半身兩秒的情節。

雙方談判數月後，首被告最終與助手相約於2020年4月1日會面交收載有涉案片段的USB，首被告收到現金後隨即就擒。次被告則同日在家中被捕，他在警誡下指，涉案片段是由第3被告提供，對方曾表示缺錢，他因此獻計勒索富商。

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記者：林欣樂